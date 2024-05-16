https://ria.ru/20240516/aukus-1946448722.html

Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS

Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS - РИА Новости, 16.05.2024

Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS

России и Китаю в ходе переговоров важно "сверить часы" и обсудить свое отношение к возможному расширению военно-политического альянса AUKUS, заявил научный... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:29

2024-05-16T15:29

2024-05-16T15:35

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России и Китаю в ходе переговоров важно "сверить часы" и обсудить свое отношение к возможному расширению военно-политического альянса AUKUS, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Президент РФ Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине. "Я бы добавил, что меняется геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Сейчас активно идут разговоры о возможном расширении трёхстороннего военно-политического альянса AUKUS, в который сейчас входят США, Великобритания, Австралия. Но не исключено, что к нему в том или ином виде будут подключаться другие американские союзники, в частности, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, может быть, какие-то другие страны. Конечно, это очень серьезная подвижка, к сожалению, подвижка, которая создает больше проблем, чем возможностей, поэтому для России и Китая очень важно сверить свои часы и определить свое отношение к этим процессам", - сказал Кортунов на пресс-конференции, посвященной визиту Путина в Китай, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт подчеркнул, что России и Китаю важно выработать если не единые, то параллельные позиции по данному вопросу.

https://ria.ru/20240515/putin-1946290767.html

https://ria.ru/20240313/aukus-1932732870.html

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россия, китай, пекин, андрей кортунов, владимир путин, aukus, российский совет по международным делам, в мире