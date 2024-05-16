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Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS - РИА Новости, 16.05.2024
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15:29 16.05.2024 (обновлено: 15:35 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/aukus-1946448722.html
Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS
Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS
России и Китаю в ходе переговоров важно "сверить часы" и обсудить свое отношение к возможному расширению военно-политического альянса AUKUS, заявил научный... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:29
2024-05-16T15:35
россия
китай
пекин
андрей кортунов
владимир путин
aukus
российский совет по международным делам
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России и Китаю в ходе переговоров важно "сверить часы" и обсудить свое отношение к возможному расширению военно-политического альянса AUKUS, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Президент РФ Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине. "Я бы добавил, что меняется геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Сейчас активно идут разговоры о возможном расширении трёхстороннего военно-политического альянса AUKUS, в который сейчас входят США, Великобритания, Австралия. Но не исключено, что к нему в том или ином виде будут подключаться другие американские союзники, в частности, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, может быть, какие-то другие страны. Конечно, это очень серьезная подвижка, к сожалению, подвижка, которая создает больше проблем, чем возможностей, поэтому для России и Китая очень важно сверить свои часы и определить свое отношение к этим процессам", - сказал Кортунов на пресс-конференции, посвященной визиту Путина в Китай, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт подчеркнул, что России и Китаю важно выработать если не единые, то параллельные позиции по данному вопросу.
https://ria.ru/20240515/putin-1946290767.html
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россия, китай, пекин, андрей кортунов, владимир путин, aukus, российский совет по международным делам, в мире
Россия, Китай, Пекин, Андрей Кортунов, Владимир Путин, AUKUS, Российский совет по международным делам, В мире
Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS

Кортунов: России и Китаю важно "сверить часы" и обсудить свое отношение к AUKUS

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России и Китаю в ходе переговоров важно "сверить часы" и обсудить свое отношение к возможному расширению военно-политического альянса AUKUS, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Президент РФ Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
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"Я бы добавил, что меняется геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Сейчас активно идут разговоры о возможном расширении трёхстороннего военно-политического альянса AUKUS, в который сейчас входят США, Великобритания, Австралия. Но не исключено, что к нему в том или ином виде будут подключаться другие американские союзники, в частности, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, может быть, какие-то другие страны. Конечно, это очень серьезная подвижка, к сожалению, подвижка, которая создает больше проблем, чем возможностей, поэтому для России и Китая очень важно сверить свои часы и определить свое отношение к этим процессам", - сказал Кортунов на пресс-конференции, посвященной визиту Путина в Китай, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Эксперт подчеркнул, что России и Китаю важно выработать если не единые, то параллельные позиции по данному вопросу.
 
РоссияКитайПекинАндрей КортуновВладимир ПутинAUKUSРоссийский совет по международным деламВ мире
 
 
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