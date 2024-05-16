Эксперт оценил перспективы расширения альянса AUKUS
Кортунов: России и Китаю важно "сверить часы" и обсудить свое отношение к AUKUS
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. России и Китаю в ходе переговоров важно "сверить часы" и обсудить свое отношение к возможному расширению военно-политического альянса AUKUS, заявил научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Президент РФ Владимир Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
Путин прилетел в Пекин
15 мая, 23:23
"Я бы добавил, что меняется геополитическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Сейчас активно идут разговоры о возможном расширении трёхстороннего военно-политического альянса AUKUS, в который сейчас входят США, Великобритания, Австралия. Но не исключено, что к нему в том или ином виде будут подключаться другие американские союзники, в частности, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, может быть, какие-то другие страны. Конечно, это очень серьезная подвижка, к сожалению, подвижка, которая создает больше проблем, чем возможностей, поэтому для России и Китая очень важно сверить свои часы и определить свое отношение к этим процессам", - сказал Кортунов на пресс-конференции, посвященной визиту Путина в Китай, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Австралийский сенатор предрек провал проекта AUKUS
13 марта, 14:31
Эксперт подчеркнул, что России и Китаю важно выработать если не единые, то параллельные позиции по данному вопросу.