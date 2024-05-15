https://ria.ru/20240515/terrorist-1946203557.html

Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов

Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов - РИА Новости, 15.05.2024

Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес подростка из Ленобласти, пытавшегося поджечь военкомат, в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T17:06

2024-05-15T17:06

2024-05-15T17:06

происшествия

россия

ленинградская область

санкт-петербург

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес подростка из Ленобласти, пытавшегося поджечь военкомат, в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. Ранее суд приговорил 17-летнего подростка Егора Балазейкина* к 6 годам лишения свободы с отбыванием его в воспитательной колонии до 19 лет по статье УК РФ "Терроризм". "Национальная часть... Физические лица: Балазейкин Егор Даниэлевич*, 06.08.2006 г.р., г. Санкт-Петербург", - говорится в перечне. По данным предварительного следствия, 28 февраля несовершеннолетний, которому тогда было 16 лет, приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировске и начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Затем юноша убежал на автобусную остановку, где его задержали сотрудники полиции. Ранее сообщалось, что СУСК по Ленинградской области инициировал передачу из органов полиции уголовного дела по признакам умышленного повреждения имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Позже дело в отношении Балазейкина* было переквалифицировано по ст. 205 ч. 1 (терроризм) УК РФ. Указывалось, что подросток также пытался безуспешно поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга. Дело рассматривал Второй окружной военный суд (Москва) на выездном заседании в Петербурге.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20230315/voenkomat-1858045134.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

ленинградская область

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)