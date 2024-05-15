Рейтинг@Mail.ru
Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/terrorist-1946203557.html
Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов
Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов - РИА Новости, 15.05.2024
Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес подростка из Ленобласти, пытавшегося поджечь военкомат, в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T17:06
2024-05-15T17:06
происшествия
россия
ленинградская область
санкт-петербург
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес подростка из Ленобласти, пытавшегося поджечь военкомат, в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы. Ранее суд приговорил 17-летнего подростка Егора Балазейкина* к 6 годам лишения свободы с отбыванием его в воспитательной колонии до 19 лет по статье УК РФ "Терроризм". "Национальная часть... Физические лица: Балазейкин Егор Даниэлевич*, 06.08.2006 г.р., г. Санкт-Петербург", - говорится в перечне. По данным предварительного следствия, 28 февраля несовершеннолетний, которому тогда было 16 лет, приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировске и начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Затем юноша убежал на автобусную остановку, где его задержали сотрудники полиции. Ранее сообщалось, что СУСК по Ленинградской области инициировал передачу из органов полиции уголовного дела по признакам умышленного повреждения имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Позже дело в отношении Балазейкина* было переквалифицировано по ст. 205 ч. 1 (терроризм) УК РФ. Указывалось, что подросток также пытался безуспешно поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга. Дело рассматривал Второй окружной военный суд (Москва) на выездном заседании в Петербурге.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20230315/voenkomat-1858045134.html
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
россия
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, санкт-петербург, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Поджигателя военкомата в Ленинградской области внесли в список террористов

Подростка из Петербурга внесли в список террористов за попытку поджечь военкомат

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес подростка из Ленобласти, пытавшегося поджечь военкомат, в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.
Ранее суд приговорил 17-летнего подростка Егора Балазейкина* к 6 годам лишения свободы с отбыванием его в воспитательной колонии до 19 лет по статье УК РФ "Терроризм".
Кирилл Бутылинна оглашении приговора в здании Второго Западного окружного военного суда в Москве. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Суд приговорил к 13 годам колонии поджигателя военкомата в Подмосковье
15 марта 2023, 14:52
"Национальная часть... Физические лица: Балазейкин Егор Даниэлевич*, 06.08.2006 г.р., г. Санкт-Петербург", - говорится в перечне.
По данным предварительного следствия, 28 февраля несовершеннолетний, которому тогда было 16 лет, приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировске и начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной семью в дверь здания военкомата Кировского района, однако возгорания не произошло. Затем юноша убежал на автобусную остановку, где его задержали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что СУСК по Ленинградской области инициировал передачу из органов полиции уголовного дела по признакам умышленного повреждения имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Позже дело в отношении Балазейкина* было переквалифицировано по ст. 205 ч. 1 (терроризм) УК РФ. Указывалось, что подросток также пытался безуспешно поджечь военкомат в Красногвардейском районе Петербурга. Дело рассматривал Второй окружной военный суд (Москва) на выездном заседании в Петербурге.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Задержание гражданина России, планировавшего совершить теракт на одном из объектов инфраструктуры Калуги - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты
13 сентября 2023, 08:00
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала