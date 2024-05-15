https://ria.ru/20240515/putin-1946290767.html

Путин прилетел в Пекин

Путин прилетел в Пекин - РИА Новости, 16.05.2024

Путин прилетел в Пекин

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-15T23:23

2024-05-15T23:23

2024-05-16T00:09

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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом.Он пройдет в два этапа: 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян.Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, программа первого дня ожидается очень насыщенной и будет прежде всего состоять из общения лидеров двух государств.Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет в узком и расширенном составах. После переговоров на высшем уровне стороны подпишут несколько соглашений и документов. Затем лидеры планируют принять совместное заявление и выступить перед прессой.По данным Ушакова, вечером в четверг они поговорят в неформальной обстановке — побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом с дворцом. Затем общение продолжится за неформальным ужином в узком составе с участием некоторых членов делегаций.До этого лидеры посетят государственный прием от имени председателя КНР и торжественный концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между странами и старту перекрестных годов культуры.Кроме того, запланирована отдельная встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

https://ria.ru/20240515/neurozhay-1945880305.html

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пекин, владимир путин, юрий ушаков, китай, си цзиньпин, россия, политика, в мире