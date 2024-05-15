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Путин прилетел в Пекин - РИА Новости, 16.05.2024
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23:23 15.05.2024 (обновлено: 00:09 16.05.2024)
https://ria.ru/20240515/putin-1946290767.html
Путин прилетел в Пекин
Путин прилетел в Пекин - РИА Новости, 16.05.2024
Путин прилетел в Пекин
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-15T23:23
2024-05-16T00:09
пекин
владимир путин
юрий ушаков
китай
си цзиньпин
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политика
в мире
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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом.Он пройдет в два этапа: 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян.Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, программа первого дня ожидается очень насыщенной и будет прежде всего состоять из общения лидеров двух государств.Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет в узком и расширенном составах. После переговоров на высшем уровне стороны подпишут несколько соглашений и документов. Затем лидеры планируют принять совместное заявление и выступить перед прессой.По данным Ушакова, вечером в четверг они поговорят в неформальной обстановке — побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом с дворцом. Затем общение продолжится за неформальным ужином в узком составе с участием некоторых членов делегаций.До этого лидеры посетят государственный прием от имени председателя КНР и торжественный концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между странами и старту перекрестных годов культуры.Кроме того, запланирована отдельная встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
https://ria.ru/20240515/neurozhay-1945880305.html
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пекин, владимир путин, юрий ушаков, китай, си цзиньпин, россия, политика, в мире
Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Китай, Си Цзиньпин, Россия, Политика, В мире
Путин прилетел в Пекин

Путин прилетел в Пекин с первым зарубежным визитом после переизбрания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом.
Он пройдет в два этапа: 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян.
Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, программа первого дня ожидается очень насыщенной и будет прежде всего состоять из общения лидеров двух государств.
Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет в узком и расширенном составах. После переговоров на высшем уровне стороны подпишут несколько соглашений и документов. Затем лидеры планируют принять совместное заявление и выступить перед прессой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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По данным Ушакова, вечером в четверг они поговорят в неформальной обстановке — побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом с дворцом. Затем общение продолжится за неформальным ужином в узком составе с участием некоторых членов делегаций.
До этого лидеры посетят государственный прием от имени председателя КНР и торжественный концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между странами и старту перекрестных годов культуры.
Кроме того, запланирована отдельная встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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