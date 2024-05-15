Путин прилетел в Пекин
Путин прилетел в Пекин с первым зарубежным визитом после переизбрания
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с первым после переизбрания зарубежным визитом.
Он пройдет в два этапа: 16 мая Путин проведет в Пекине, а 17 мая посетит Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян.
Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, программа первого дня ожидается очень насыщенной и будет прежде всего состоять из общения лидеров двух государств.
Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пройдет в узком и расширенном составах. После переговоров на высшем уровне стороны подпишут несколько соглашений и документов. Затем лидеры планируют принять совместное заявление и выступить перед прессой.
По данным Ушакова, вечером в четверг они поговорят в неформальной обстановке — побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом с дворцом. Затем общение продолжится за неформальным ужином в узком составе с участием некоторых членов делегаций.
До этого лидеры посетят государственный прием от имени председателя КНР и торжественный концерт, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между странами и старту перекрестных годов культуры.
Кроме того, запланирована отдельная встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
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