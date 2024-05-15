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Сенатор предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины - РИА Новости, 15.05.2024
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03:21 15.05.2024 (обновлено: 05:43 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/nato-1946036756.html
Сенатор предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины
Сенатор предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины - РИА Новости, 15.05.2024
Сенатор предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T03:21
2024-05-15T05:43
в мире
украина
сергей цеков
нато
йенс столтенберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины.Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения в конфликте с Россией."НАТО спровоцировало военный конфликт на Украине и несет полную ответственность за ее разрушение. После освобождение Украины от нацистской власти, подконтрольной Западу, мы должны выставить НАТО счет за разрушение Украины и потребовать восстановить всю разрушенную инфраструктуру", — сказал Цеков РИА Новости.По его словам, если бы НАТО не поставляло оружие и не провоцировало дальнейшую эскалацию конфликта, на Украине давно бы воцарился мир, и многих разрушений можно было бы избежать."Россия однозначно победит и восстановит все освобожденные территории. Возможности для этого есть", — выразил уверенность сенатор.
https://ria.ru/20240514/ukraina-1945983025.html
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в мире, украина, сергей цеков, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, Сергей Цеков, НАТО, Йенс Столтенберг
Сенатор предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины

Сенатор Цеков: нужно выставить НАТО счет за разрушение Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков предложил выставить НАТО счет за разрушение Украины.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не будет смысла восстанавливать в случае ее поражения в конфликте с Россией.
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"НАТО спровоцировало военный конфликт на Украине и несет полную ответственность за ее разрушение. После освобождение Украины от нацистской власти, подконтрольной Западу, мы должны выставить НАТО счет за разрушение Украины и потребовать восстановить всю разрушенную инфраструктуру", — сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, если бы НАТО не поставляло оружие и не провоцировало дальнейшую эскалацию конфликта, на Украине давно бы воцарился мир, и многих разрушений можно было бы избежать.
"Россия однозначно победит и восстановит все освобожденные территории. Возможности для этого есть", — выразил уверенность сенатор.
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