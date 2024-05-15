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Глава МВД призвал бороться с выдачей поддельных сертификатов иностранцам

Глава МВД призвал бороться с выдачей поддельных сертификатов иностранцам - РИА Новости, 15.05.2024

Глава МВД призвал бороться с выдачей поддельных сертификатов иностранцам

Глава МВД Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком, сообщила представитель... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T13:56

2024-05-15T13:56

2024-05-15T14:57

общество

россия

владимир колокольцев

ирина волк

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев призвал усилить борьбу с бесконтрольной выдачей иностранцам сертификатов о владении русским языком, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале."Следует наращивать усилия в борьбе с бесконтрольной выдачей иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, выявлять лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования", — сказал министр.Как следует из видео, Колокольцев подчеркнул важность работы по пресечению и раскрытию преступлений со стороны мигрантов, а также поручил оперативно реагировать на поступающие от жителей сообщения, публикации в СМИ и соцсетях. Также глава ведомства представил руководителей трех территориальных органов МВД. Так, согласно указу президента Владимира Путина, министром внутренних дел по Калмыкии стал полковник полиции Дмитрий Григорьев, начальником УМВД по Омской области назначили полковника полиции Вадима Болотова, по Калужской области — генерал-майор полиции Сергей Никифоров.Вчера на заседание комитетов Совета Федерации Колокольцев также обозначил задачи ведомства, в числе которых выделил сохранение бюджетных средств, борьбу с коррупцией среди чиновников и других граждан, а также выявление случаев злоупотребления и должностных преступлений.

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общество, россия, владимир колокольцев, ирина волк, владимир путин