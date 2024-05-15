https://ria.ru/20240515/kor-1946149815.html
В московской школе выявили случай кори
В московской школе выявили случай кори - РИА Новости, 15.05.2024
В московской школе выявили случай кори
В московской школе №1501 был выявлен единичный случай заболевания корью, в настоящее время эпидемиологической угрозы нет, сообщила РИА Новости директор школы... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T14:42
2024-05-15T14:42
2024-05-15T14:42
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В московской школе №1501 был выявлен единичный случай заболевания корью, в настоящее время эпидемиологической угрозы нет, сообщила РИА Новости директор школы Наталия Рахимова. "В нашей школе зафиксирован единичный случай заболевания корью. Мы оперативно провели комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, в настоящее время эпидемиологической угрозы нет", - сказала Рахимова. Он также отметила, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и предписанием Роспотребнадзора в образовательной организации был введен карантин до 20 мая. Согласно документу в школу не допускаются лица, не привитые от кори и не болевшие этой инфекцией. Для этих ребят обучение организовано с помощью дистанционных технологий.
https://ria.ru/20240513/kor-1945720870.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В московской школе выявили случай кори
В московской школе выявили единичный случай кори, эпидемиологической угрозы нет