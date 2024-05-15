https://ria.ru/20240515/kor-1946149815.html

В московской школе выявили случай кори

В московской школе выявили случай кори - РИА Новости, 15.05.2024

В московской школе выявили случай кори

В московской школе №1501 был выявлен единичный случай заболевания корью, в настоящее время эпидемиологической угрозы нет, сообщила РИА Новости директор школы... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T14:42

2024-05-15T14:42

2024-05-15T14:42

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В московской школе №1501 был выявлен единичный случай заболевания корью, в настоящее время эпидемиологической угрозы нет, сообщила РИА Новости директор школы Наталия Рахимова. "В нашей школе зафиксирован единичный случай заболевания корью. Мы оперативно провели комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, в настоящее время эпидемиологической угрозы нет", - сказала Рахимова. Он также отметила, что в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и предписанием Роспотребнадзора в образовательной организации был введен карантин до 20 мая. Согласно документу в школу не допускаются лица, не привитые от кори и не болевшие этой инфекцией. Для этих ребят обучение организовано с помощью дистанционных технологий.

https://ria.ru/20240513/kor-1945720870.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество