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Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство - РИА Новости, 15.05.2024
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15:31 15.05.2024 (обновлено: 15:54 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/former-1946164389.html
Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство
Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство - РИА Новости, 15.05.2024
Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство
Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в предыдущем составе правительства, но не вошедших в новый кабинет. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:31
2024-05-15T15:54
политика
владимир путин
правительство рф
олег матыцин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в предыдущем составе правительства, но не вошедших в новый кабинет.Глава государства поблагодарил их за работу, сообщил о присуждении госнаград и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.Виктория АбрамченкоНа встрече с экс-вице-премьером Викторией Абрамченко президент отметил, что она относилась к работе с душой."Хочу вас поблагодарить и предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете", — сказал глава государства.Абрамченко, в свою очередь, отметила, что Путин большое внимание уделяет вопросам экологии, охраны природы и рационального природопользования.Чиновница координировала работу Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала вопросы экологии и агропромышленного комплекса. В новом кабинете эти вопросы будут в центре внимания Дмитрия Патрушева.Николай ШульгиновЭкс-министр энергетики Николай Шульгинов всю жизнь проработал в отрасли, успешно трудился в крупных компаниях и на административной работе, сказал Путин на встрече с ним."Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу. Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве. Сейчас мы это обсудим", — сказал президент.Шульгинов отметил, что отрасль прошла непростой период, но справилась. Перед энергетикой стоят новые задачи, так как экономика без нее работать не может.Пост главы Минэнерго в новом кабинете получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Олег МатыцинЗанимавший пост министра спорта Олег Матыцин на встрече с президентом сообщил, что, несмотря на трудности, удалось создать прочный фундамент российского спорта.Путин подтвердил, что экс-министр выстроил работу таким образом, чтобы сфера развивалась."Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы, наоборот, развивалось. Причем развивалось активно. Спасибо вам большое", — сказал глава государства. Он добавил, что у него есть некоторые предложения насчет дальнейшей работы Матыцина.На посту главы Минспорта его сменил Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял Хабаровский край.В соответствии с конституцией 7 мая, после инаугурации президента, предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Накануне, 14 мая, Путин подписал указы о составе нового правительства, а затем лично встретился с его членами в Кремле.
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РИА Новости
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96
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политика, владимир путин, правительство рф, олег матыцин
Политика, Владимир Путин, Правительство РФ, Олег Матыцин

Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в предыдущем составе правительства, но не вошедших в новый кабинет.
Глава государства поблагодарил их за работу, сообщил о присуждении госнаград и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.

Виктория Абрамченко

На встрече с экс-вице-премьером Викторией Абрамченко президент отметил, что она относилась к работе с душой.
"Хочу вас поблагодарить и предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете", — сказал глава государства.
© РИА Новости / POOLПрезидент Владимир Путин проводит встречу с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
Президент Владимир Путин проводит встречу с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко
Абрамченко, в свою очередь, отметила, что Путин большое внимание уделяет вопросам экологии, охраны природы и рационального природопользования.
Чиновница координировала работу Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала вопросы экологии и агропромышленного комплекса. В новом кабинете эти вопросы будут в центре внимания Дмитрия Патрушева.

Николай Шульгинов

Экс-министр энергетики Николай Шульгинов всю жизнь проработал в отрасли, успешно трудился в крупных компаниях и на административной работе, сказал Путин на встрече с ним.
"Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу. Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве. Сейчас мы это обсудим", — сказал президент.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и бывший министр энергетики России Николай Шульгинов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и бывший министр энергетики России Николай Шульгинов во время встречи
Шульгинов отметил, что отрасль прошла непростой период, но справилась. Перед энергетикой стоят новые задачи, так как экономика без нее работать не может.
Пост главы Минэнерго в новом кабинете получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Олег Матыцин

Занимавший пост министра спорта Олег Матыцин на встрече с президентом сообщил, что, несмотря на трудности, удалось создать прочный фундамент российского спорта.
Путин подтвердил, что экс-министр выстроил работу таким образом, чтобы сфера развивалась.
"Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы, наоборот, развивалось. Причем развивалось активно. Спасибо вам большое", — сказал глава государства.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олег Матыцин
Он добавил, что у него есть некоторые предложения насчет дальнейшей работы Матыцина.
На посту главы Минспорта его сменил Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял Хабаровский край.
В соответствии с конституцией 7 мая, после инаугурации президента, предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Накануне, 14 мая, Путин подписал указы о составе нового правительства, а затем лично встретился с его членами в Кремле.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
 
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