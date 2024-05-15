https://ria.ru/20240515/former-1946164389.html

Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство

Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство - РИА Новости, 15.05.2024

Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство

Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в предыдущем составе правительства, но не вошедших в новый кабинет. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:31

2024-05-15T15:31

2024-05-15T15:54

политика

владимир путин

правительство рф

олег матыцин

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в предыдущем составе правительства, но не вошедших в новый кабинет.Глава государства поблагодарил их за работу, сообщил о присуждении госнаград и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.Виктория АбрамченкоНа встрече с экс-вице-премьером Викторией Абрамченко президент отметил, что она относилась к работе с душой."Хочу вас поблагодарить и предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете", — сказал глава государства.Абрамченко, в свою очередь, отметила, что Путин большое внимание уделяет вопросам экологии, охраны природы и рационального природопользования.Чиновница координировала работу Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала вопросы экологии и агропромышленного комплекса. В новом кабинете эти вопросы будут в центре внимания Дмитрия Патрушева.Николай ШульгиновЭкс-министр энергетики Николай Шульгинов всю жизнь проработал в отрасли, успешно трудился в крупных компаниях и на административной работе, сказал Путин на встрече с ним."Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу. Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве. Сейчас мы это обсудим", — сказал президент.Шульгинов отметил, что отрасль прошла непростой период, но справилась. Перед энергетикой стоят новые задачи, так как экономика без нее работать не может.Пост главы Минэнерго в новом кабинете получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Олег МатыцинЗанимавший пост министра спорта Олег Матыцин на встрече с президентом сообщил, что, несмотря на трудности, удалось создать прочный фундамент российского спорта.Путин подтвердил, что экс-министр выстроил работу таким образом, чтобы сфера развивалась."Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы, наоборот, развивалось. Причем развивалось активно. Спасибо вам большое", — сказал глава государства. Он добавил, что у него есть некоторые предложения насчет дальнейшей работы Матыцина.На посту главы Минспорта его сменил Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял Хабаровский край.В соответствии с конституцией 7 мая, после инаугурации президента, предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Накануне, 14 мая, Путин подписал указы о составе нового правительства, а затем лично встретился с его членами в Кремле.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, правительство рф, олег матыцин