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Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство
Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство - РИА Новости, 15.05.2024
Путин провел встречу с чиновниками, покинувшими правительство
Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в предыдущем составе правительства, но не вошедших в новый кабинет. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T15:31
2024-05-15T15:31
2024-05-15T15:54
политика
владимир путин
правительство рф
олег матыцин
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в предыдущем составе правительства, но не вошедших в новый кабинет.Глава государства поблагодарил их за работу, сообщил о присуждении госнаград и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.Виктория АбрамченкоНа встрече с экс-вице-премьером Викторией Абрамченко президент отметил, что она относилась к работе с душой."Хочу вас поблагодарить и предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете", — сказал глава государства.Абрамченко, в свою очередь, отметила, что Путин большое внимание уделяет вопросам экологии, охраны природы и рационального природопользования.Чиновница координировала работу Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, курировала вопросы экологии и агропромышленного комплекса. В новом кабинете эти вопросы будут в центре внимания Дмитрия Патрушева.Николай ШульгиновЭкс-министр энергетики Николай Шульгинов всю жизнь проработал в отрасли, успешно трудился в крупных компаниях и на административной работе, сказал Путин на встрече с ним."Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу. Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве. Сейчас мы это обсудим", — сказал президент.Шульгинов отметил, что отрасль прошла непростой период, но справилась. Перед энергетикой стоят новые задачи, так как экономика без нее работать не может.Пост главы Минэнерго в новом кабинете получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.Олег МатыцинЗанимавший пост министра спорта Олег Матыцин на встрече с президентом сообщил, что, несмотря на трудности, удалось создать прочный фундамент российского спорта.Путин подтвердил, что экс-министр выстроил работу таким образом, чтобы сфера развивалась."Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы, наоборот, развивалось. Причем развивалось активно. Спасибо вам большое", — сказал глава государства. Он добавил, что у него есть некоторые предложения насчет дальнейшей работы Матыцина.На посту главы Минспорта его сменил Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял Хабаровский край.В соответствии с конституцией 7 мая, после инаугурации президента, предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Накануне, 14 мая, Путин подписал указы о составе нового правительства, а затем лично встретился с его членами в Кремле.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, правительство рф, олег матыцин
Политика, Владимир Путин, Правительство РФ, Олег Матыцин
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в предыдущем составе правительства, но не вошедших в новый кабинет.
Глава государства поблагодарил их за работу, сообщил о присуждении госнаград и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.
На встрече с экс-вице-премьером Викторией Абрамченко
президент отметил, что она относилась к работе с душой.
"Хочу вас поблагодарить и предлагаю поговорить о будущей вашей работе. Есть варианты, и вы наверняка об этом уже знаете", — сказал глава государства.
Абрамченко, в свою очередь, отметила, что Путин большое внимание уделяет вопросам экологии, охраны природы и рационального природопользования.
Чиновница координировала работу Минсельхоза
и Минприроды
, Росгидромета
, Росводресурсов, Рослесхоза
и Роснедр
, курировала вопросы экологии и агропромышленного комплекса. В новом кабинете эти вопросы будут в центре внимания Дмитрия Патрушева
.
Экс-министр энергетики Николай Шульгинов всю жизнь проработал в отрасли, успешно трудился в крупных компаниях и на административной работе, сказал Путин на встрече с ним.
"Хотел с вами встретиться не только для того, чтобы поблагодарить за все, что вы сделали, но и поговорить о том, как нам выстроить совместную работу. Я думаю, что надо ее продолжить, но в другом качестве. Сейчас мы это обсудим", — сказал президент.
Шульгинов отметил, что отрасль прошла непростой период, но справилась. Перед энергетикой стоят новые задачи, так как экономика без нее работать не может.
Пост главы Минэнерго
в новом кабинете получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
.
Занимавший пост министра спорта Олег Матыцин на встрече с президентом сообщил, что, несмотря на трудности, удалось создать прочный фундамент российского спорта.
Путин подтвердил, что экс-министр выстроил работу таким образом, чтобы сфера развивалась.
"Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Времена непростые, в том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не затухало, чтобы, наоборот, развивалось. Причем развивалось активно. Спасибо вам большое", — сказал глава государства.
Он добавил, что у него есть некоторые предложения насчет дальнейшей работы Матыцина.
На посту главы Минспорта его сменил Михаил Дегтярев
, который ранее возглавлял Хабаровский край
.
В соответствии с конституцией 7 мая, после инаугурации президента, предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина
. В Госдуме
и Совете Федерации
прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Накануне, 14 мая, Путин подписал указы о составе нового правительства, а затем лично встретился с его членами в Кремле.