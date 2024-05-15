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МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим - РИА Новости, 15.05.2024
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21:12 15.05.2024 (обновлено: 21:49 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/fitso-1946275942.html
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим - РИА Новости, 15.05.2024
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в критическом состоянии после покушения, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T21:12
2024-05-15T21:49
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в критическом состоянии после покушения, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток."В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе", — сказал министр.Шутай-Эшток подчеркнул, что нападение произошло по политическим мотивам.По Роберту Фицо открыли огонь в среду в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы после выездного заседания правительства. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Главу правительства прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом, пишет газета Dennik N.Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Издание Denník N уточнило, что преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, он задержан.Реакция в миреМногие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Посол в Словакии Игорь Братчиков также выразил премьеру слова поддержки. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
https://ria.ru/20240515/ranenie-1946190310.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим

МВД Словакии: в премьера Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое

© AP Photo / TASR/Jan KroslákМедики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в критическом состоянии после покушения, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
"В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе", — сказал министр.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
Шутай-Эшток подчеркнул, что нападение произошло по политическим мотивам.
По Роберту Фицо открыли огонь в среду в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы после выездного заседания правительства. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.
По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Главу правительства прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом, пишет газета Dennik N.
Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Издание Denník N уточнило, что преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, он задержан.

Реакция в мире

Многие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Посол в Словакии Игорь Братчиков также выразил премьеру слова поддержки. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.
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Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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