МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим

БРАТИСЛАВА, 15 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо находится в критическом состоянии после покушения, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток."В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов, премьер в критическом состоянии, он все еще на операционном столе", — сказал министр.Шутай-Эшток подчеркнул, что нападение произошло по политическим мотивам.По Роберту Фицо открыли огонь в среду в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы после выездного заседания правительства. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Главу правительства прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом, пишет газета Dennik N.Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Издание Denník N уточнило, что преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, он задержан.Реакция в миреМногие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Посол в Словакии Игорь Братчиков также выразил премьеру слова поддержки. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Шутай-Эшток подчеркнул, что нападение произошло по политическим мотивам.
По Роберту Фицо открыли огонь в среду в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы после выездного заседания правительства. Он вышел к собравшимся, в этот момент прозвучали выстрелы.
По данным портала Standard, политик получил одно ранение в плечо и два в брюшную полость, сообщалось о внутреннем кровотечении. Главу правительства прооперировали в больнице города Банска-Бистрица, куда его доставили вертолетом, пишет газета Dennik N.
Как передает телеканал Markiza, за покушением стоит 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Издание Denník N уточнило, что преступник стрелял в премьера из легально зарегистрированного короткоствольного оружия, он задержан.
Реакция в мире
Многие европейские политики осудили покушение. Издание "Вечерне новости" со ссылкой на источник написало, что в ближайшие дни словацкого премьера навестят президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Посол в Словакии Игорь Братчиков также выразил премьеру слова поддержки. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, допустил, что покушение на политика могло произойти из-за его взглядов, не соответствующих двойным стандартам коллективного Запада.
Фицо не раз выступал против оказания военной помощи Украине. Он также отмечал, что не поддерживает членство этой страны в НАТО и воспользуется правом вето, если такой вопрос будет рассматриваться.
Кроме того, премьер заявлял, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и пообещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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