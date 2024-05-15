https://ria.ru/20240515/festival-1946156515.html

В московском саду "Эрмитаж" с 1 по 2 июня пройдет "Это лето фестиваль"

В московском саду "Эрмитаж" с 1 по 2 июня пройдет "Это лето фестиваль" - РИА Новости, 15.05.2024

В московском саду "Эрмитаж" с 1 по 2 июня пройдет "Это лето фестиваль"

Фестиваль "Это лето фестиваль" пройдет с 1 по 2 июня в саду "Эрмитаж" в Москве, в рамках него пройдет музыкальный марафон, где выступят Feduk, Тося Чайкина,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T15:05

2024-05-15T15:05

2024-05-15T15:09

москва

cream soda

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Фестиваль "Это лето фестиваль" пройдет с 1 по 2 июня в саду "Эрмитаж" в Москве, в рамках него пройдет музыкальный марафон, где выступят Feduk, Тося Чайкина, "Хлеб", Cream Soda, "Сироткин", сообщили организаторы проекта. "Находящийся в самом сердце Москвы сад "Эрмитаж" станет местом встречи и отдыха для молодых семей с 1 по 2 июня. "Это лето фестиваль" от Московского центра урбанистики представит свежий взгляд на отдых в городских условиях и превратит первые летние выходные в захватывающее приключение", - говорится в сообщении. В рамках фестиваля в формате музыкального марафона выступят группа "130 по встречной на старенькой Vespa", лейбл S&P Digital, Лилая, Tigo, Liili, группа "Хлеб", Тося Чайкина, инди-группа "Сироткин", Cream Soda, Nemiga и Feduk. Также пройдут встречи с авторами книг, лекции, мастер-классы и прогулки по историческим местам. Для детей будет работать арт-лаборатория, пройдет научно-химическое шоу, а также состоится путешествие в мир ремесел. Для любителей спорта пройдут классы по йоге, растяжке, танцам и занятиям для детей. "Серию дискуссий проведет медиахолдинг Independent Media... Среди тем заявлены: урбанистика и центры притяжения в современных городах, решения и сервисы, которые помогают жить лучшую жизнь в мегаполисе, искусственный интеллект, воспитание детей в современной культуре, work-life balance, мода и многие другие", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240515/puteshestviya-1945605959.html

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москва, cream soda, общество