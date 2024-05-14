https://ria.ru/20240514/ushakov-1945998269.html

Ушаков рассказал о "личной химии" Путина и Си Цзиньпина

Ушаков рассказал о "личной химии" Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков рассказал о "личной химии" Путина и Си Цзиньпина

Взаимные визиты лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина подтверждают приоритетное внимание к двусторонним отношениям и отражают "личную химию",... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T20:46

2024-05-14T20:46

2024-05-14T20:46

россия

китай

москва

владимир путин

си цзиньпин

юрий ушаков

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взаимные визиты лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина подтверждают приоритетное внимание к двусторонним отношениям и отражают "личную химию", сложившуюся между ними, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Помощник президента РФ напомнил, что визит председателя КНР в Россию в марте 2023 года тоже стал для него первой зарубежной поездкой. "Такая традиция является наглядным подтверждением высокого уровня двусторонних отношений, приоритетного внимания, которое уделяется с обеих сторон российско-китайскому партнерству. И это, безусловно, отражает также и личную химию, сложившуюся между двумя лидерами наших государств", - рассказал Ушаков журналистам в преддверии визита в Китай. Он также отметил, что Си Цзиньпин был в Москве ровно через 10 дней после переизбрания в 2023 году, президент РФ также едет в Китай спустя 10 дней после инаугурации.

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россия

китай

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Наталья Макарова

россия, китай, москва, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, инаугурация владимира путина — 2024