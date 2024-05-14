https://ria.ru/20240514/ushakov-1945951924.html
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщил помощник президента Юрий... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:36
2024-05-14T17:36
2024-05-14T18:52
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь", ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии", — рассказал он.Ушаков отметил, что программа в Пекине будет насыщенной — помимо переговоров в узком и расширенном составах, состоится подписание двусторонних документов, к визиту подготовлен пакет соглашений, в том числе коммерческого характера.В неформальной встрече лидеров России и Китая 16 мая примут участие Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны, и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также на ней будет присутствовать Юрий Ушаков и возглавляющий МИД Сергей Лавров. В переговорах в узком составе также поучаствуют глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов. Политики обсудят внешнеполитическое сотрудничество.В переговорах в расширенном составе примут участие представители правительства в его обновленном составе: Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Александр Козлов, Максим Решетников, Антон Силуанов; замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, посол в Китае Игорь Моргулов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов.Что касается бизнеса и общественных организаций, то их представят на встрече:Кроме того, у главы государства запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры России и Китая, они планируют подписать совместное заявление об углублении сотрудничества.Президент выступит 17 мая перед студентами политехнического университета в Харбине и ответит на их вопросы. В завершение визита Путин пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку.Ушаков добавил, что от Си Цзиньпина получено предварительное согласие по поводу визита на саммит БРИКС в Казани в октябре, Владимир Путин также передаст ему приглашение.
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россия, китай, украина, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, оон, брикс, шос, пекин, евразийский экономический союз
Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, ООН, БРИКС, ШОС, Пекин, Евразийский экономический союз
Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС
и китайской инициативы "Один пояс, один путь", ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии", — рассказал он.
Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность.
Ушаков отметил, что программа в Пекине будет насыщенной — помимо переговоров в узком и расширенном составах, состоится подписание двусторонних документов, к визиту подготовлен пакет соглашений, в том числе коммерческого характера.
В неформальной встрече лидеров России и Китая 16 мая примут участие Андрей Белоусов
, кандидатура которого предложена на должность министра обороны, и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также на ней будет присутствовать Юрий Ушаков и возглавляющий МИД Сергей Лавров. В переговорах в узком составе также поучаствуют глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов. Политики обсудят внешнеполитическое сотрудничество.
В переговорах в расширенном составе примут участие представители правительства в его обновленном составе: Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Александр Козлов, Максим Решетников, Антон Силуанов; замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, посол в Китае Игорь Моргулов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов.
Что касается бизнеса и общественных организаций, то их представят на встрече:
- председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов;
- председатель российской части Российско-Китайского делового совета Геннадий Тимченко;
- глава Сбербанка Герман Греф;
- бизнесмен Олег Дерипаска;
- глава ВТБ Андрей Костин;
- глава "Роснефти" Игорь Сечин;
- президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Кроме того, у главы государства запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры России и Китая, они планируют подписать совместное заявление об углублении сотрудничества.
Президент выступит 17 мая перед студентами политехнического университета в Харбине и ответит на их вопросы. В завершение визита Путин пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку.
Ушаков добавил, что от Си Цзиньпина получено предварительное согласие по поводу визита на саммит БРИКС
в Казани в октябре, Владимир Путин также передаст ему приглашение.