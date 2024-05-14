https://ria.ru/20240514/ushakov-1945951924.html

Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщил помощник президента Юрий... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:36

2024-05-14T17:36

2024-05-14T18:52

россия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Естественно, будет рассматриваться тематика сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь", ситуация вокруг Украины, обстановка на Ближнем Востоке, в Центральной и Северо-Восточной Азии", — рассказал он.Ушаков отметил, что программа в Пекине будет насыщенной — помимо переговоров в узком и расширенном составах, состоится подписание двусторонних документов, к визиту подготовлен пакет соглашений, в том числе коммерческого характера.В неформальной встрече лидеров России и Китая 16 мая примут участие Андрей Белоусов, кандидатура которого предложена на должность министра обороны, и секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Также на ней будет присутствовать Юрий Ушаков и возглавляющий МИД Сергей Лавров. В переговорах в узком составе также поучаствуют глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов. Политики обсудят внешнеполитическое сотрудничество.В переговорах в расширенном составе примут участие представители правительства в его обновленном составе: Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, Сергей Лавров, Александр Козлов, Максим Решетников, Антон Силуанов; замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, посол в Китае Игорь Моргулов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава ВЭБ Игорь Шувалов.Что касается бизнеса и общественных организаций, то их представят на встрече:Кроме того, у главы государства запланирована отдельная встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры России и Китая, они планируют подписать совместное заявление об углублении сотрудничества.Президент выступит 17 мая перед студентами политехнического университета в Харбине и ответит на их вопросы. В завершение визита Путин пообщается с российскими журналистами, которые будут освещать поездку.Ушаков добавил, что от Си Цзиньпина получено предварительное согласие по поводу визита на саммит БРИКС в Казани в октябре, Владимир Путин также передаст ему приглашение.

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https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html

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