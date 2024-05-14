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Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС - РИА Новости, 14.05.2024
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17:35 14.05.2024 (обновлено: 17:43 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/ushakov-1945950975.html
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:35
2024-05-14T17:43
россия
китай
пекин
владимир путин
юрий ушаков
брикс
оон
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Состоится углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН, где Россия и Китай выступают солидарно практически по всем темам ооновской повестки. Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС", - рассказал Ушаков в преддверии визита. Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Запланированы российско-китайские переговоры в узком и расширенном составах. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
https://ria.ru/20240514/kitay-1945950638.html
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россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, брикс, оон, си цзиньпин
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС, ООН, Си Цзиньпин
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Состоится углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН, где Россия и Китай выступают солидарно практически по всем темам ооновской повестки. Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС", - рассказал Ушаков в преддверии визита.
Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Запланированы российско-китайские переговоры в узком и расширенном составах.
Россия в этом году председательствует в БРИКС.
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РоссияКитайПекинВладимир ПутинЮрий УшаковБРИКСООНСи Цзиньпин
 
 
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