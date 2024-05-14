https://ria.ru/20240514/ushakov-1945950975.html
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:35
2024-05-14T17:35
2024-05-14T17:43
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китай
пекин
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юрий ушаков
брикс
оон
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят международное сотрудничество, в том числе в рамках ООН и БРИКС, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Состоится углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в различных международных организациях и структурах, в том числе в ООН, где Россия и Китай выступают солидарно практически по всем темам ооновской повестки. Естественно, будет затронуто также сотрудничество двух стран в рамках БРИКС", - рассказал Ушаков в преддверии визита. Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Запланированы российско-китайские переговоры в узком и расширенном составах. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
https://ria.ru/20240514/kitay-1945950638.html
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россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, брикс, оон, си цзиньпин
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС, ООН, Си Цзиньпин
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине обсудят сотрудничество в ООН и БРИКС