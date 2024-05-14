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Биография Юрия Ушакова - РИА Новости, 14.05.2024
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13:26 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/ushakov-1945855144.html
Биография Юрия Ушакова
Биография Юрия Ушакова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Юрия Ушакова
Помощник президента России Юрий Викторович Ушаков родился 13 марта 1947 года в Москве. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:26
2024-05-14T13:26
справки
москва
юрий ушаков
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Помощник президента России Юрий Викторович Ушаков родился 13 марта 1947 года в Москве.В 1970 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Прошел курсы по повышению квалификации в Дипломатической Академии, защитил кандидатскую диссертацию на тему внешней политики стран Северной Европы.С 1970 года – на службе в министерстве иностранных дел СССР. В 1970-1986 годах занимал различные посты в посольстве СССР в Дании, в Отделе Скандинавских стран, в Генеральном секретариате МИД СССР.В 1986-1992 годах – заместитель главы миссии, советник-посланник посольства СССР, России в Дании.С 1992 по 1996 год был директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ (отвечал за сотрудничество с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейским союзом (ЕС), Североатлантическим альянсом (НАТО), Советом североатлантического сотрудничества (ССАС), Западноевропейским союзом (ЗЕС), Советом Европы, региональными европейскими организациями).В 1996-1998 годах – посол, постоянный представитель России при ОБСЕ в Австрии (город Вена).В 1998 году Ушаков занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. Являлся сопредседателем Межведомственной комиссии по координации участия Российской Федерации в миротворческой деятельности.С 1998 по 2008 год – посол РФ в США, по совместительству – постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств в Вашингтоне (США).В 2008-2012 годах – заместитель руководителя аппарата правительства.С мая 2012 года занимал пост помощника президента Российской Федерации.13 июня 2018 года переназначен помощником президента РФ.14 мая 2024 года указом президента РФ Юрий Ушаков переназначен на должность помощника главы государства.Кандидат исторических наук.Имеет чин действительного государственного советника РФ 1 класса (2009). Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2006), имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла (1995). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Награжден орденами Александра Невского, Почета (2004), Дружбы (2008), медалями и тремя орденами Русской православной церкви.Владеет английским и датским языками.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, москва, юрий ушаков
Справки, Москва, Юрий Ушаков

Биография Юрия Ушакова

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Юрий Ушаков . Архивное фото
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Помощник президента России Юрий Викторович Ушаков родился 13 марта 1947 года в Москве.
В 1970 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Прошел курсы по повышению квалификации в Дипломатической Академии, защитил кандидатскую диссертацию на тему внешней политики стран Северной Европы.
С 1970 года – на службе в министерстве иностранных дел СССР. В 1970-1986 годах занимал различные посты в посольстве СССР в Дании, в Отделе Скандинавских стран, в Генеральном секретариате МИД СССР.
В 1986-1992 годах – заместитель главы миссии, советник-посланник посольства СССР, России в Дании.
С 1992 по 1996 год был директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ (отвечал за сотрудничество с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейским союзом (ЕС), Североатлантическим альянсом (НАТО), Советом североатлантического сотрудничества (ССАС), Западноевропейским союзом (ЗЕС), Советом Европы, региональными европейскими организациями).
В 1996-1998 годах – посол, постоянный представитель России при ОБСЕ в Австрии (город Вена).
В 1998 году Ушаков занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ. Являлся сопредседателем Межведомственной комиссии по координации участия Российской Федерации в миротворческой деятельности.
С 1998 по 2008 год – посол РФ в США, по совместительству – постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств в Вашингтоне (США).
В 2008-2012 годах – заместитель руководителя аппарата правительства.
С мая 2012 года занимал пост помощника президента Российской Федерации.
13 июня 2018 года переназначен помощником президента РФ.
14 мая 2024 года указом президента РФ Юрий Ушаков переназначен на должность помощника главы государства.
Кандидат исторических наук.
Имеет чин действительного государственного советника РФ 1 класса (2009).
Заслуженный работник дипломатической службы РФ (2006), имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла (1995).
Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Награжден орденами Александра Невского, Почета (2004), Дружбы (2008), медалями и тремя орденами Русской православной церкви.
Владеет английским и датским языками.
Женат, есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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