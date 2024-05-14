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Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13% - РИА Новости, 14.05.2024
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11:41 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/turpotok-1945809053.html
Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13%
Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13% - РИА Новости, 14.05.2024
Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13%
В этом году в заграничную поездку на майских праздниках отправилось на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года; выросла популярность... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:41
2024-05-14T11:41
туризм
авиасообщение
россия
африка
турция
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В этом году в заграничную поездку на майских праздниках отправилось на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года; выросла популярность азиатского направления и стран Африки, сообщает пресс-служба "Мегафона" на основе обезличенных данных абонентов в роуминге. Фаворитом у россиян стала Турция, где курортный сезон начался уже в мае. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 12%. На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 года (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%), говорится в сообщении. Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники, отмечается в исследовании. Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году. Кроме того, соотечественники распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%). Согласно данным, турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% – в Испанию. Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.
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туризм, авиасообщение, россия, африка, турция, азия
Туризм, Авиасообщение, Россия, Африка, Турция, Азия

Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13%

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В этом году в заграничную поездку на майских праздниках отправилось на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года; выросла популярность азиатского направления и стран Африки, сообщает пресс-служба "Мегафона" на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.
Фаворитом у россиян стала Турция, где курортный сезон начался уже в мае. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 12%. На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 года (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%), говорится в сообщении.
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Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники, отмечается в исследовании.
Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году. Кроме того, соотечественники распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).
Согласно данным, турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% – в Испанию.
Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.
 
ТуризмАвиасообщениеРоссияАфрикаТурцияАзия
 
 
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