Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13%
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В этом году в заграничную поездку на майских праздниках отправилось на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года; выросла популярность азиатского направления и стран Африки, сообщает пресс-служба "Мегафона" на основе обезличенных данных абонентов в роуминге.
Фаворитом у россиян стала Турция, где курортный сезон начался уже в мае. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 12%. На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 года (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%), говорится в сообщении.
Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники, отмечается в исследовании.
Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году. Кроме того, соотечественники распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%).
Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.