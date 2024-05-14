https://ria.ru/20240514/turpotok-1945809053.html

Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13%

Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13% - РИА Новости, 14.05.2024

Турпоток из России за рубеж в майские праздники увеличился на 13%

В этом году в заграничную поездку на майских праздниках отправилось на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года; выросла популярность... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T11:41

2024-05-14T11:41

2024-05-14T11:41

туризм

авиасообщение

россия

африка

турция

азия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В этом году в заграничную поездку на майских праздниках отправилось на 13% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года; выросла популярность азиатского направления и стран Африки, сообщает пресс-служба "Мегафона" на основе обезличенных данных абонентов в роуминге. Фаворитом у россиян стала Турция, где курортный сезон начался уже в мае. Поток туристов в эту страну год к году вырос на 12%. На втором месте – Белоруссия, число поездок в которую осталось на уровне 2023 года (рост на 1%). Замыкает тройку лидеров Казахстан, однако популярность этой страны снизилась за год на 14%. В топ-5 самых востребованных направлений вошли также ОАЭ (+19%) и Грузия (+20%), говорится в сообщении. Наилучшую динамику демонстрируют страны Азии, куда турпоток вырос в полтора раза. Основная часть поездок здесь приходится на Таиланд (+54%), Китай (+93%), Южную Корею (+19%) и Мальдивские острова (+9%). В три раза увеличилось число российских туристов во Вьетнаме, что позволило ему тоже войти в топ-5 стран азиатского направления в майские праздники, отмечается в исследовании. Более чем на треть вырос спрос на Африку, здесь лидер предпочтений отдыхающих – Египет. Его в эти майские праздники выбрали на 37% больше россиян, чем в прошлом году. Кроме того, соотечественники распробовали отдых в Марокко (+60%), на Сейшельских островах (+24%) и в ЮАР (+49%). Согласно данным, турпоток из России в Европу почти не изменился, прибавив всего 1%. Однако отдельные страны приросли значительно. Например, лидирующая по числу российских туристов Италия показала прирост на 15%. Также на 28% увеличилось число поездок во Францию и на 16% – в Испанию. Между тем небольшое снижение интереса путешественников из России демонстрируют страны СНГ и Южной Америки: поток туристов сюда в майские праздники снизился на 3% и 4% соответственно.

https://ria.ru/20240514/aeroflot-1945784383.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, авиасообщение, россия, африка, турция, азия