https://ria.ru/20240514/shadaev-1945770817.html

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева - РИА Новости, 14.05.2024

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как фракция будет голосовать по кандидатурам министров. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T08:22

2024-05-14T08:22

2024-05-14T08:58

политика

кпрф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как фракция будет голосовать по кандидатурам министров.В частности, партия воздержится по голосованию за кандидатуру Максута Шадаева, сказал он на заседании КПРФ.

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, кпрф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия