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КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева - РИА Новости, 14.05.2024
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08:22 14.05.2024 (обновлено: 08:58 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/shadaev-1945770817.html
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как фракция будет голосовать по кандидатурам министров. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:22
2024-05-14T08:58
политика
кпрф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как фракция будет голосовать по кандидатурам министров.В частности, партия воздержится по голосованию за кандидатуру Максута Шадаева, сказал он на заседании КПРФ.
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политика, кпрф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Политика, КПРФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева

КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева на пост главы Минцифры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как фракция будет голосовать по кандидатурам министров.
В частности, партия воздержится по голосованию за кандидатуру Максута Шадаева, сказал он на заседании КПРФ.
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