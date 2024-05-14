https://ria.ru/20240514/shadaev-1945770817.html
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева - РИА Новости, 14.05.2024
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как фракция будет голосовать по кандидатурам министров. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T08:22
2024-05-14T08:22
2024-05-14T08:58
политика
кпрф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945420176_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_10171dd9995dd599214fd39626f7593e.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как фракция будет голосовать по кандидатурам министров.В частности, партия воздержится по голосованию за кандидатуру Максута Шадаева, сказал он на заседании КПРФ.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945420176_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_83ddc397e507945af915e06a421c4e1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кпрф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Политика, КПРФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева
КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Шадаева на пост главы Минцифры