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Пушков одной фразой оценил реакцию Запада на назначение Белоусова - РИА Новости, 14.05.2024
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04:46 14.05.2024 (обновлено: 17:16 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/reaktsiya-1945760303.html
Пушков одной фразой оценил реакцию Запада на назначение Белоусова
Пушков одной фразой оценил реакцию Запада на назначение Белоусова - РИА Новости, 14.05.2024
Пушков одной фразой оценил реакцию Запада на назначение Белоусова
Реакция Запада на предложение Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны говорит сама за себя, такое мнение высказал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T04:46
2024-05-14T17:16
в мире
россия
андрей белоусов
владимир путин
алексей пушков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Реакция Запада на предложение Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны говорит сама за себя, такое мнение высказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя", — написал парламентарий.Ранее депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную помощь Украине, заявил телеканалу Welt, что обеспокоен выдвижением кандидатуры Белоусова, охарактеризовав его как эффективного экономиста.Бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал назначение Белоусова важным и интересным шагом.Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что назначение Белоусова является "плохой новостью" для Киева, он предположил, что "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, объявленный в розыск МВД России, в свою очередь, назвал Белоусова опытным управленцем.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
https://ria.ru/20240513/zapadnye_smi-1945479915.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
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в мире, россия, андрей белоусов, владимир путин, алексей пушков, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Алексей Пушков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушков одной фразой оценил реакцию Запада на назначение Белоусова

Пушков: реакция Запада на назначение Белоусова говорит сама за себя

© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФАндрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности
Андрей Белоусов на заседании Комитета СФ по обороне и безопасности - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Реакция Запада на предложение Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны говорит сама за себя, такое мнение высказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя", — написал парламентарий.
Помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Серьезная встряска: западные СМИ об изменениях в силовом блоке России
13 мая, 01:39
Ранее депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную помощь Украине, заявил телеканалу Welt, что обеспокоен выдвижением кандидатуры Белоусова, охарактеризовав его как эффективного экономиста.
Бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал назначение Белоусова важным и интересным шагом.
Украинский экономист Алексей Кущ заявил, что назначение Белоусова является "плохой новостью" для Киева, он предположил, что "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, объявленный в розыск МВД России, в свою очередь, назвал Белоусова опытным управленцем.
Совет Федерации в воскресенье сообщил, что Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
12 мая, 21:43
 
В миреРоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинАлексей ПушковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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