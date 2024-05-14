Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщается со студентами политехнического университета в Харбине - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 14.05.2024 (обновлено: 19:39 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/putin-1945955947.html
Путин пообщается со студентами политехнического университета в Харбине
Путин пообщается со студентами политехнического университета в Харбине - РИА Новости, 14.05.2024
Путин пообщается со студентами политехнического университета в Харбине
Президент России Владимир Путин в Харбине 17 мая выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:41
2024-05-14T19:39
россия
китай
харбин
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_e08698a8befa8bf5658ce4b2bafbcced.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Харбине 17 мая выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине."Важное и интересное мероприятие - посещение Харбинского политехнического университета, это один из крупнейших университетов Китая, который занимает передовые позиции в сфере научно-технологических и инновационных разработок... Наш президент осмотрит музейную экспозицию этого университета, затем выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями. После этого ответит на вопросы присутствующих студентов, преподавателей и так далее", - заявил Ушаков на брифинге."В ходе пребывания в Харбине президента России по поручению Си Цзиньпина будет сопровождать его заместитель, заместитель председателя КНР Хань Чжэн", - добавил он.Помощник президента РФ упомянул, что Харбин - особый для российско-китайских отношений город, который имеет глубокие исторические, культурные и экономические связи с Россией. Это административный центр провинции Хэйлунцзян, которую с пятью российскими регионами связывают 3 тысячи километров общей границы.Центральным мероприятием программы Путина в Харбине станет участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Ушаков отметил, что в этом форуме примут участие представители ряда российских регионов, руководителей ведомств и ведущих компаний двух стран."В рамках ЭКСПО пройдет краткая встреча нашего президента с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян, столицей которой является Харбин", - рассказал помощник президента.Ушаков сообщил, что Путин также возложит венок к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение северо-востока Китая."Помимо этого посетит действующий православный храм - храм Покрова пресвятой богородицы. После этого программа завершится и президент вылетит в Россию", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240514/putin-1945952087.html
https://ria.ru/20240514/ushakov-1945950975.html
россия
китай
харбин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_54:0:1601:1160_1920x0_80_0_0_f7132515347227399fad1c79dd8b92e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, харбин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Харбин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин пообщается со студентами политехнического университета в Харбине

Путин 17 мая выступит перед студентами политехнического университета в Харбине

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Харбине 17 мая выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
Президент РФ Владимир Путин на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Путин пообщается с журналистами по завершении визита в Китай
Вчера, 17:38
"Важное и интересное мероприятие - посещение Харбинского политехнического университета, это один из крупнейших университетов Китая, который занимает передовые позиции в сфере научно-технологических и инновационных разработок... Наш президент осмотрит музейную экспозицию этого университета, затем выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями. После этого ответит на вопросы присутствующих студентов, преподавателей и так далее", - заявил Ушаков на брифинге.
"В ходе пребывания в Харбине президента России по поручению Си Цзиньпина будет сопровождать его заместитель, заместитель председателя КНР Хань Чжэн", - добавил он.
Помощник президента РФ упомянул, что Харбин - особый для российско-китайских отношений город, который имеет глубокие исторические, культурные и экономические связи с Россией. Это административный центр провинции Хэйлунцзян, которую с пятью российскими регионами связывают 3 тысячи километров общей границы.
Центральным мероприятием программы Путина в Харбине станет участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Ушаков отметил, что в этом форуме примут участие представители ряда российских регионов, руководителей ведомств и ведущих компаний двух стран.
"В рамках ЭКСПО пройдет краткая встреча нашего президента с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян, столицей которой является Харбин", - рассказал помощник президента.
Ушаков сообщил, что Путин также возложит венок к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение северо-востока Китая.
"Помимо этого посетит действующий православный храм - храм Покрова пресвятой богородицы. После этого программа завершится и президент вылетит в Россию", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Ушаков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин обсудят сотрудничество в БРИКС
Вчера, 17:35
 
РоссияКитайХарбинЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала