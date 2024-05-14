https://ria.ru/20240514/putin-1945955947.html

Путин пообщается со студентами политехнического университета в Харбине

Путин пообщается со студентами политехнического университета в Харбине - РИА Новости, 14.05.2024

Путин пообщается со студентами политехнического университета в Харбине

Президент России Владимир Путин в Харбине 17 мая выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:41

2024-05-14T17:41

2024-05-14T19:39

россия

китай

харбин

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Харбине 17 мая выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине."Важное и интересное мероприятие - посещение Харбинского политехнического университета, это один из крупнейших университетов Китая, который занимает передовые позиции в сфере научно-технологических и инновационных разработок... Наш президент осмотрит музейную экспозицию этого университета, затем выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями. После этого ответит на вопросы присутствующих студентов, преподавателей и так далее", - заявил Ушаков на брифинге."В ходе пребывания в Харбине президента России по поручению Си Цзиньпина будет сопровождать его заместитель, заместитель председателя КНР Хань Чжэн", - добавил он.Помощник президента РФ упомянул, что Харбин - особый для российско-китайских отношений город, который имеет глубокие исторические, культурные и экономические связи с Россией. Это административный центр провинции Хэйлунцзян, которую с пятью российскими регионами связывают 3 тысячи километров общей границы.Центральным мероприятием программы Путина в Харбине станет участие в церемонии открытия восьмого Российско-китайского ЭКСПО и четвёртого Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Ушаков отметил, что в этом форуме примут участие представители ряда российских регионов, руководителей ведомств и ведущих компаний двух стран."В рамках ЭКСПО пройдет краткая встреча нашего президента с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян, столицей которой является Харбин", - рассказал помощник президента.Ушаков сообщил, что Путин также возложит венок к памятнику советским воинам, павшим в боях за освобождение северо-востока Китая."Помимо этого посетит действующий православный храм - храм Покрова пресвятой богородицы. После этого программа завершится и президент вылетит в Россию", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240514/putin-1945952087.html

https://ria.ru/20240514/ushakov-1945950975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, китай, харбин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин