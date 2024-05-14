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Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай
Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту президента РФ Владимира Путина в Китай и проинформирует о его программе, сообщил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:16
2024-05-14T13:16
2024-05-14T13:16
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту президента РФ Владимира Путина в Китай и проинформирует о его программе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня мы анонсировали предстоящий в четверг и пятницу на этой неделе государственный визит президента Путина в Китай. Буквально через два часа мой коллега Ушаков даст брифинг по этому визиту и проинформирует вас о программе и ответит на возможные вопросы", - сказал Песков журналистам. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин и Харбин.
https://ria.ru/20240507/si-1944405446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий песков, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай
Помощник президента Ушаков проведет брифинг по визиту Путина в Китай