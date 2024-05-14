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Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай - РИА Новости, 14.05.2024
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13:16 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/putin-1945852163.html
Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай
Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту президента РФ Владимира Путина в Китай и проинформирует о его программе, сообщил... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:16
2024-05-14T13:16
политика
россия
китай
пекин
владимир путин
юрий ушаков
дмитрий песков
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту президента РФ Владимира Путина в Китай и проинформирует о его программе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня мы анонсировали предстоящий в четверг и пятницу на этой неделе государственный визит президента Путина в Китай. Буквально через два часа мой коллега Ушаков даст брифинг по этому визиту и проинформирует вас о программе и ответит на возможные вопросы", - сказал Песков журналистам. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин и Харбин.
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политика, россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий песков, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай

Помощник президента Ушаков проведет брифинг по визиту Путина в Китай

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту президента РФ Владимира Путина в Китай и проинформирует о его программе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сегодня мы анонсировали предстоящий в четверг и пятницу на этой неделе государственный визит президента Путина в Китай. Буквально через два часа мой коллега Ушаков даст брифинг по этому визиту и проинформирует вас о программе и ответит на возможные вопросы", - сказал Песков журналистам.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин и Харбин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Кремле не ответили, о чем Путин будет говорить с Си Цзиньпином в Китае
7 мая, 14:00
 
ПолитикаРоссияКитайПекинВладимир ПутинЮрий УшаковДмитрий ПесковИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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