https://ria.ru/20240514/putin-1945852163.html

Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай

Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту Путина в Китай

Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту президента РФ Владимира Путина в Китай и проинформирует о его программе, сообщил... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:16

2024-05-14T13:16

2024-05-14T13:16

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инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков во вторник проведет брифинг по визиту президента РФ Владимира Путина в Китай и проинформирует о его программе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сегодня мы анонсировали предстоящий в четверг и пятницу на этой неделе государственный визит президента Путина в Китай. Буквально через два часа мой коллега Ушаков даст брифинг по этому визиту и проинформирует вас о программе и ответит на возможные вопросы", - сказал Песков журналистам. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность. Путин в ходе визита посетит два китайских города – Пекин и Харбин.

https://ria.ru/20240507/si-1944405446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, дмитрий песков, инаугурация владимира путина — 2024