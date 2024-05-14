https://ria.ru/20240514/peterburg-1945854499.html

МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса

МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса - РИА Новости, 14.05.2024

МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса

Выходцы из Дагестана, спасавшие пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, будут награждены ведомственными знаками отличия МЧС России, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:25

2024-05-14T13:25

2024-05-14T13:25

россия

санкт-петербург

сергей меликов

александр беглов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

падение автобуса с моста в петербурге

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Выходцы из Дагестана, спасавшие пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, будут награждены ведомственными знаками отличия МЧС России, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по республике. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. "Руководством главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о представлении к награждению ведомственными знаками отличия МЧС России дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, находившихся в пассажирском автобусе, который 10 мая 2024 года упал в реку Мойка города Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении. Награды торжественно вручат на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", который пройдет в декабре в ГУМЧС России по республике. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса. Он рассказал, что Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что автобус упал в реку. Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия специальных служб. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник в Смольном наградил знаками отличия "За доблесть в спасении" 15 добровольцев, которые пришли на помощь пассажирам автобуса, в том числе Гаджиева, Гасанова и Джабраилова.

https://ria.ru/20240513/peterburg-1945672949.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, сергей меликов, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге, происшествия