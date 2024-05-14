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МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса - РИА Новости, 14.05.2024
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13:25 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/peterburg-1945854499.html
МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса
МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса - РИА Новости, 14.05.2024
МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса
Выходцы из Дагестана, спасавшие пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, будут награждены ведомственными знаками отличия МЧС России, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:25
2024-05-14T13:25
россия
санкт-петербург
сергей меликов
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
падение автобуса с моста в петербурге
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Выходцы из Дагестана, спасавшие пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, будут награждены ведомственными знаками отличия МЧС России, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по республике. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. "Руководством главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о представлении к награждению ведомственными знаками отличия МЧС России дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, находившихся в пассажирском автобусе, который 10 мая 2024 года упал в реку Мойка города Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении. Награды торжественно вручат на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", который пройдет в декабре в ГУМЧС России по республике. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса. Он рассказал, что Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что автобус упал в реку. Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия специальных служб. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник в Смольном наградил знаками отличия "За доблесть в спасении" 15 добровольцев, которые пришли на помощь пассажирам автобуса, в том числе Гаджиева, Гасанова и Джабраилова.
https://ria.ru/20240513/peterburg-1945672949.html
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россия, санкт-петербург, сергей меликов, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), падение автобуса с моста в петербурге, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Сергей Меликов, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Падение автобуса с моста в Петербурге, Происшествия
МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса

МЧС наградит дагестанцев, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса

© Фото : Хамзаев/TelegramГражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге
Гражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : Хамзаев/Telegram
Гражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Выходцы из Дагестана, спасавшие пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, будут награждены ведомственными знаками отличия МЧС России, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по республике.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек.
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Глава автоколонны ООО "Такси" из Петербурга частично признал вину
13 мая, 17:36
"Руководством главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о представлении к награждению ведомственными знаками отличия МЧС России дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, находившихся в пассажирском автобусе, который 10 мая 2024 года упал в реку Мойка города Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.
Награды торжественно вручат на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", который пройдет в декабре в ГУМЧС России по республике.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса. Он рассказал, что Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что автобус упал в реку. Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия специальных служб.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник в Смольном наградил знаками отличия "За доблесть в спасении" 15 добровольцев, которые пришли на помощь пассажирам автобуса, в том числе Гаджиева, Гасанова и Джабраилова.
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РоссияСанкт-ПетербургСергей МеликовАлександр БегловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Падение автобуса с моста в ПетербургеПроисшествия
 
 
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