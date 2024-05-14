МЧС наградит мужчин, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса
МЧС наградит дагестанцев, спасших пассажиров утонувшего в Петербурге автобуса
© Фото : Хамзаев/TelegramГражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге
Гражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 мая - РИА Новости. Выходцы из Дагестана, спасавшие пассажиров утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, будут награждены ведомственными знаками отличия МЧС России, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по республике.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек.
"Руководством главного управления МЧС России по Республике Дагестан принято решение о представлении к награждению ведомственными знаками отличия МЧС России дагестанцев, проявивших мужество и отвагу при спасении людей, находившихся в пассажирском автобусе, который 10 мая 2024 года упал в реку Мойка города Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.
Награды торжественно вручат на Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", который пройдет в декабре в ГУМЧС России по республике.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к госнаградам троих уроженцев республики, пришедших на помощь пассажирам утонувшего в Санкт-Петербурге автобуса. Он рассказал, что Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов ехали на пятничную молитву, когда увидели, что автобус упал в реку. Сначала молодые люди остановились и стали кричать водителю, чтобы тот открыл люк, но он не реагировал. Тогда они прыгнули в воду и начали спасать людей до прибытия специальных служб.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник в Смольном наградил знаками отличия "За доблесть в спасении" 15 добровольцев, которые пришли на помощь пассажирам автобуса, в том числе Гаджиева, Гасанова и Джабраилова.