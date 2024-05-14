https://ria.ru/20240514/overchuk-1944157733.html

Биография Алексея Оверчука

Биография Алексея Оверчука - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Алексея Оверчука

Алексей Лонгвинович Оверчук родился 9 декабря 1964 года в городе Коростышев Житомирской области Украины. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:07

2024-05-14T22:07

2024-05-14T22:07

справки

житомирская область

алексей оверчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851981004_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_019f6b9d4e4cb924d22ab2839cbada7e.jpg

Алексей Лонгвинович Оверчук родился 9 декабря 1964 года в городе Коростышев Житомирской области Украины.В 1986 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева (ныне Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева) по специальности "экономическая кибернетика". Кандидат экономических наук.С 1986 по 1993 – старший лаборант кафедры экономической кибернетики, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник лаборатории совершенствования хозяйственного механизма АПК Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.В 1993-1998 годах занимал должности главного специалиста, заместителя начальника управления международного сотрудничества Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству.С апреля по июль 1998 года – начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимость Государственного земельного комитета РФ, с июля по декабрь 1998 года – начальник информационно-аналитического управления Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.В 1998-1999 годах был начальником информационно-аналитического управления Государственного земельного комитета РФ, с 1999 по 2000 год – начальник информационно-аналитического управления Государственного комитета РФ по земельной политике.В августе 2000 года был назначен заместителем руководителя Федеральной службы земельного кадастра России.В апреле 2004 года Оверчук был назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя, а 14 июля 2004 года – заместителем руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.В 2007-2008 годах – заместитель руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.С 2008 по 2010 год занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний UFG Asset Management.С октября 2010 года занимал должность советника руководителя Федеральной налоговой службы.В марте 2011 года был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.21 января 2020 года указом президента РФ Алексей Оверчук был назначен вице-премьером Российской Федерации. В должности вице-премьера РФ курировал вопросы сотрудничества с государствами - участниками СНГ, участия РФ в интеграционных процессах в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС и "Группы двадцати", взаимодействия РФ с Организацией экономического сотрудничества и развития, другими международными организациями, а также отвечает за планирование и организацию международных мероприятий с участием председателя правительства РФ.Является председателем Российской части Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Входит в Экономический совет СНГ и в Совет Евразийской экономической комиссии. Действительный государственный советник РФ II класса (2012).Награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I (2017) и II (2014) степеней. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

житомирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, житомирская область, алексей оверчук