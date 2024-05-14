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Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения - РИА Новости, 14.05.2024
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16:50 14.05.2024 (обновлено: 16:51 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/murashko-1945933430.html
Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения
Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения - РИА Новости, 14.05.2024
Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения
Госдума утвердила Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:50
2024-05-14T16:51
политика
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. За утверждение кандидатуры Мурашко проголосовало 374 депутата, 3 депутата проголосовало против, 54 воздержались, следует из итогов голосования. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить его кандидатуру и внес с ГД соответствующий проект постановления 12 мая. "Утвердить Мурашко Михаила Альбертовича министром здравоохранения Российской Федерации", - следует из проекта постановления. Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология". В 2012 году Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.
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политика, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения

Госдума утвердила Мурашко на пост министра здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения.
За утверждение кандидатуры Мурашко проголосовало 374 депутата, 3 депутата проголосовало против, 54 воздержались, следует из итогов голосования.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить его кандидатуру и внес с ГД соответствующий проект постановления 12 мая.
"Утвердить Мурашко Михаила Альбертовича министром здравоохранения Российской Федерации", - следует из проекта постановления.
Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология".
В 2012 году Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Мурашко оценил сроки решения проблемы кадрового дефицита в медицине
Вчера, 14:19
 
ПолитикаЗдоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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