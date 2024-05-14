https://ria.ru/20240514/murashko-1945933430.html

Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения

Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения - РИА Новости, 14.05.2024

Госдума утвердила Мурашко министром здравоохранения

Госдума утвердила Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:50

2024-05-14T16:51

политика

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума утвердила Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения. За утверждение кандидатуры Мурашко проголосовало 374 депутата, 3 депутата проголосовало против, 54 воздержались, следует из итогов голосования. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил переназначить Мурашко на пост главы Минздрава. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить его кандидатуру и внес с ГД соответствующий проект постановления 12 мая. "Утвердить Мурашко Михаила Альбертовича министром здравоохранения Российской Федерации", - следует из проекта постановления. Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт (ныне университет). Доктор медицинских наук (2006) по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология". В 2012 году Мурашко был назначен заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. С 2013 по 2015 год – временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора. Четырнадцатого июля 2015 года назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. 21 января 2020 года указом президента РФ назначен министром здравоохранения.

https://ria.ru/20240514/murashko-1945872323.html

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политика, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)