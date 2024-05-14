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Биография Дмитрия Миляева

Биография Дмитрия Миляева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Дмитрия Миляева

Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:22

2024-05-14T14:22

2024-05-14T14:22

справки

тула

дмитрий миляев

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Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области.В 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого по специальности "История". В 2003 году окончил Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова (ныне –Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова) по специальности "Юриспруденция".С декабря 1997 года по декабрь 1998 года служил в Вооруженных силах России.С февраля по май 1999 года – заместитель директора по социальным вопросам, исполняющий обязанности директора профессионального лицея № 25 им. Н. Демидова города Тулы.С мая 1999 года по июнь 2000 года – заместитель директора по социальным вопросам, заместитель директора по социально-экономическим вопросам профессионального лицея № 25 им. Н. Демидова.С июня 2000 года по июнь 2010 года был юрисконсультом, затем старшим, ведущим юрисконсультом, заместителем генерального директора по правовым вопросам и управлению персоналом, генеральным директором ОАО "Тульский комбинат хлебопродуктов". С марта по октябрь 2010 года – генеральный директор ЗАО "Тульский хлебокомбинат" (по совместительству – по июнь 2010 года, с июня 2010 года – основное место работы).С ноября 2010 года по апрель 2011 года – генеральный директор ООО "Хлебозавод "Ширинский".С апреля по октябрь 2011 года – генеральный директор, исполнительный директор ООО "Гигант".С октября 2011 года по август 2014 года – заместитель министра-директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области.С августа 2014 года по сентябрь 2016 года занимал должность министра сельского хозяйства Тульской области.С сентября 2016 года по сентябрь 2019 года – заместитель председателя правительства Тульской области – министр сельского хозяйства Тульской области.С сентября 2019 года по октябрь 2019 года – первый заместитель главы администрации города Тулы.С октября 2019 года по октябрь 2022 года – глава администрации муниципального образования Тулы.В ноябре 2022 года занял должность первого заместителя губернатора Тульской области. Курировал социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику и сельское хозяйство. 14 мая 2024 года назначен исполняющим обязанности губернатора Тульской области. Секретарь местного отделения партии "Единая Россия" (Тула).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тула, дмитрий миляев