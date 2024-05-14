https://ria.ru/20240514/konovalov-1945834402.html
Биография Александра Коновалова
Биография Александра Коновалова - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Александра Коновалова
Полномочный представитель президента РФ в Конституционном Суде Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов родился 9 июня 1968 года в Ленинграде (ныне РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T12:38
2024-05-14T12:38
2024-05-14T12:38
справки
россия
санкт-петербург
александр коновалов
санкт-петербургский государственный университет
православный свято-тихоновский гуманитарный университет
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Полномочный представитель президента РФ в Конституционном Суде Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов родился 9 июня 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье военного моряка. С 1986 по 1988 год служил в Вооруженных силах СССР.В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Заочно окончил Православный Свято-Тихоновский богословский институт (ныне – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет). Доктор юридических наук (2019). После окончания вуза поступил на работу в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга.С 1992 по 1994 год работал следователем прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга.С 1994 по 1997 год был прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.С 1997 по 1998 год – заместитель прокурора Московского района Санкт-Петербурга.В 1998-2001 годах был прокурором Московского района Санкт-Петербурга.В 2001-2005 годах – заместитель прокурора Санкт-Петербурга. В январе-феврале 2005 года – первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга.В феврале 2005 года был назначен прокурором Республики Башкортостан.C ноября 2005 года по май 2008 года – полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе.12 мая 2008 года был назначен министром юстиции Российской Федерации. 30 июня 2008 года указом президента России назначен специальным представителем президента РФ по взаимодействию с Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия. 21 мая 2012 года указом президента Коновалов был переназначен министром юстиции РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ вновь переназначен на должность министра юстиции России. С 15 по 22 января 2020 года – исполняющий обязанности министра юстиции России. 31 января 2020 года указом президента РФ назначен полномочным представителем президента РФ в Конституционном суде. 14 мая 2024 года Александр Коновалов был переназначен на должность полномочного представителем президента РФ в Конституционном Суде Российской Федерации.В 2008-2010 годах был членом Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, а 2017-2020 годах – членом Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Автор двух монографий и 20 научных статей.Действительный государственный советник юстиции РФ (2008). Награжден государственными наградами, в том числе орденами Почета (2008), "За заслуги перед Отечеством" IV степени, преподобного Серафима Саровского II степени (2006), благоверного князя Даниила Московского II степени (2009). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, санкт-петербург, александр коновалов, санкт-петербургский государственный университет, православный свято-тихоновский гуманитарный университет
Справки, Россия, Санкт-Петербург, Александр Коновалов, Санкт-Петербургский государственный университет, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Полномочный представитель президента РФ в Конституционном Суде Российской Федерации Александр Владимирович Коновалов родился
9 июня 1968 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье военного моряка.
С 1986 по 1988 год служил в Вооруженных силах СССР.
В 1992 году окончил
юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Заочно окончил
Православный Свято-Тихоновский богословский институт (ныне – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет). Доктор юридических наук (2019
).
После окончания вуза поступил на работу в органы прокуратуры на должность помощника прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга.
С 1992 по 1994 год работал следователем прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга.
С 1994 по 1997 год был прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
С 1997 по 1998 год – заместитель прокурора Московского района Санкт-Петербурга.
В 1998-2001 годах был прокурором Московского района Санкт-Петербурга.
В январе-феврале 2005 года – первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга.
В феврале 2005 года
был назначен прокурором Республики Башкортостан.
C ноября 2005 года по май 2008 года – полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе.
12 мая 2008 года
был назначен министром юстиции Российской Федерации.
30 июня 2008 года
указом президента России назначен специальным представителем президента РФ по взаимодействию с Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия.
21 мая 2012 года указом президента Коновалов был переназначен
министром юстиции РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ вновь переназначен
на должность министра юстиции России. С 15
по 22 января 2020 года – исполняющий обязанности министра юстиции России
.
31 января 2020 года указом президента РФ назначен полномочным представителем президента
РФ в Конституционном суде.
В 2008-2010 годах
был членом Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, а 2017-2020 годах – членом Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.
Автор двух монографий и 20 научных статей.
Действительный государственный советник юстиции РФ (2008
).
Награжден государственными наградами, в том числе орденами Почета (2008
), "За заслуги перед Отечеством" IV степени, преподобного Серафима Саровского II степени (2006
), благоверного князя Даниила Московского II степени (2009
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников