https://ria.ru/20240514/kitay-1945950638.html
Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису
Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису
Российская сторона отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, в КНР понимают истинные причины его возникновения, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:34
2024-05-14T17:34
2024-05-14T17:43
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юрий ушаков
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си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская сторона отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, в КНР понимают истинные причины его возникновения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. "Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения", - сказал Ушаков. "Главное, у китайцев есть понимание - это постоянно подчеркивают в контактах - что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой стороны, вообще не имеет никакого смысла", - сказал он журналистам.Ушаков добавил, что тема Украины будет обстоятельно обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944247943.html
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
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Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису
Ушаков: Россия отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису