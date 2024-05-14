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Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 14.05.2024
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17:34 14.05.2024 (обновлено: 17:43 14.05.2024)
https://ria.ru/20240514/kitay-1945950638.html
Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису
Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 14.05.2024
Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису
Российская сторона отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, в КНР понимают истинные причины его возникновения, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T17:34
2024-05-14T17:43
китай
россия
пекин
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская сторона отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, в КНР понимают истинные причины его возникновения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. "Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения", - сказал Ушаков. "Главное, у китайцев есть понимание - это постоянно подчеркивают в контактах - что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой стороны, вообще не имеет никакого смысла", - сказал он журналистам.Ушаков добавил, что тема Украины будет обстоятельно обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944247943.html
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китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Китай, Россия, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису

Ушаков: Россия отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская сторона отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, в КНР понимают истинные причины его возникновения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник.
"Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения", - сказал Ушаков.
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"Главное, у китайцев есть понимание - это постоянно подчеркивают в контактах - что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой стороны, вообще не имеет никакого смысла", - сказал он журналистам.
Ушаков добавил, что тема Украины будет обстоятельно обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.
Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
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