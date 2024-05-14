https://ria.ru/20240514/kitay-1945950638.html

Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису

Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису - РИА Новости, 14.05.2024

Ушаков прокомментировал позицию Китая по украинскому кризису

Российская сторона отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, в КНР понимают истинные причины его возникновения, заявил помощник президента РФ... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T17:34

2024-05-14T17:34

2024-05-14T17:43

китай

россия

пекин

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская сторона отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, в КНР понимают истинные причины его возникновения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с журналистами во вторник. "Мы отмечаем взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, в Пекине понимают истинные причины его возникновения", - сказал Ушаков. "Главное, у китайцев есть понимание - это постоянно подчеркивают в контактах - что без России что-то обсуждать в украинском контексте, с одной стороны, контрпродуктивно, а с другой стороны, вообще не имеет никакого смысла", - сказал он журналистам.Ушаков добавил, что тема Украины будет обстоятельно обсуждаться в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16-17 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944247943.html

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, в мире