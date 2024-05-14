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Биография Валерия Фадеева

Биография Валерия Фадеева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Валерия Фадеева

Советник президента России Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте (Узбекистан). РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:21

2024-05-14T14:21

2024-05-14T14:21

справки

валерий фадеев

россия

ссср

ташкент

российская академия наук

московский физико-технический институт

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Советник президента России Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте (Узбекистан).В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института. С 1983 по 1984 год работал в ЦКБ "Алмаз" (ныне ПАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина").В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР.В 1986-1988 годах – научный сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР (ныне Вычислительный центр имени А.А. Дородницына РАН), занимался вопросами макроэкономики.В 1988-1990 годах работал в Институте энергетических исследований Академии наук СССР (ныне Институт энергетических исследований РАН).В 1990-1992 годах – старший научный сотрудник Института проблем рынка Академии наук СССР (ныне Институт проблем рынка РАН).В 1993-1995 годах работал заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей.В 1992-1995 годах – эксперт и научный редактор еженедельного журнала "Коммерсантъ-Weekly" (ныне "Коммерсантъ-Власть", ИД "Коммерсантъ").В 1995-1998 годах – научный редактор, первый заместитель главного редактора еженедельного аналитического журнала "Эксперт".В 1998 году Фадеев работал первым заместителем главного редактора газеты "Известия".В 1998-2017 годах занимал пост главного редактора журнала "Эксперт", в 2006-2017 годах был генеральным директором ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт".С 2014 по 2018 год работал ведущим телепрограмм "Первого канала", в том числе с сентября 2016 года по июнь 2018 года Фадеев был ведущим телепрограммы "Время".В 2017-2019 годах – секретарь Общественной палаты РФ VIсостава.С 21 октября 2019 года – советник президента РФ. 14 мая 2024 года Валерий Фадеев был переназначен на должность советника президента России. Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Член общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Член центрального штаба Общественного народного фронта. Член всероссийской политической партии "Единая Россия". Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2021). Валерий Фадеев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008). Отмечен Благодарность (2008) и Почетной грамотой (2010) президента РФ.В декабре 2019 года он был удостоен медали Общественной палаты РФ "За заслуги перед обществом".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, валерий фадеев, россия, ссср, ташкент, российская академия наук, московский физико-технический институт