Рейтинг@Mail.ru
Биография Валерия Фадеева - РИА Новости, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/fadeev-1945869942.html
Биография Валерия Фадеева
Биография Валерия Фадеева - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Валерия Фадеева
Советник президента России Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте (Узбекистан). РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T14:21
2024-05-14T14:21
справки
валерий фадеев
россия
ссср
ташкент
российская академия наук
московский физико-технический институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
Советник президента России Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте (Узбекистан).В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института. С 1983 по 1984 год работал в ЦКБ "Алмаз" (ныне ПАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина").В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР.В 1986-1988 годах – научный сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР (ныне Вычислительный центр имени А.А. Дородницына РАН), занимался вопросами макроэкономики.В 1988-1990 годах работал в Институте энергетических исследований Академии наук СССР (ныне Институт энергетических исследований РАН).В 1990-1992 годах – старший научный сотрудник Института проблем рынка Академии наук СССР (ныне Институт проблем рынка РАН).В 1993-1995 годах работал заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей.В 1992-1995 годах – эксперт и научный редактор еженедельного журнала "Коммерсантъ-Weekly" (ныне "Коммерсантъ-Власть", ИД "Коммерсантъ").В 1995-1998 годах – научный редактор, первый заместитель главного редактора еженедельного аналитического журнала "Эксперт".В 1998 году Фадеев работал первым заместителем главного редактора газеты "Известия".В 1998-2017 годах занимал пост главного редактора журнала "Эксперт", в 2006-2017 годах был генеральным директором ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт".С 2014 по 2018 год работал ведущим телепрограмм "Первого канала", в том числе с сентября 2016 года по июнь 2018 года Фадеев был ведущим телепрограммы "Время".В 2017-2019 годах – секретарь Общественной палаты РФ VIсостава.С 21 октября 2019 года – советник президента РФ. 14 мая 2024 года Валерий Фадеев был переназначен на должность советника президента России. Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Член общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Член центрального штаба Общественного народного фронта. Член всероссийской политической партии "Единая Россия". Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2021). Валерий Фадеев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008). Отмечен Благодарность (2008) и Почетной грамотой (2010) президента РФ.В декабре 2019 года он был удостоен медали Общественной палаты РФ "За заслуги перед обществом".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
ссср
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, валерий фадеев, россия, ссср, ташкент, российская академия наук, московский физико-технический институт
Справки, Валерий Фадеев, Россия, СССР, Ташкент, Российская академия наук, Московский физико-технический институт

Биография Валерия Фадеева

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Советник президента России Валерий Александрович Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте (Узбекистан).
В 1983 году окончил факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института.
С 1983 по 1984 год работал в ЦКБ "Алмаз" (ныне ПАО "НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина").
В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Ракетных войсках стратегического назначения Вооруженных сил СССР.
В 1986-1988 годах – научный сотрудник Вычислительного центра Академии наук СССР (ныне Вычислительный центр имени А.А. Дородницына РАН), занимался вопросами макроэкономики.
В 1988-1990 годах работал в Институте энергетических исследований Академии наук СССР (ныне Институт энергетических исследований РАН).
В 1990-1992 годах – старший научный сотрудник Института проблем рынка Академии наук СССР (ныне Институт проблем рынка РАН).
В 1993-1995 годах работал заместителем директора Экспертного института Российского союза промышленников и предпринимателей.
В 1992-1995 годах – эксперт и научный редактор еженедельного журнала "Коммерсантъ-Weekly" (ныне "Коммерсантъ-Власть", ИД "Коммерсантъ").
В 1995-1998 годах – научный редактор, первый заместитель главного редактора еженедельного аналитического журнала "Эксперт".
В 1998 году Фадеев работал первым заместителем главного редактора газеты "Известия".
В 1998-2017 годах занимал пост главного редактора журнала "Эксперт", в 2006-2017 годах был генеральным директором ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт".
С 2014 по 2018 год работал ведущим телепрограмм "Первого канала", в том числе с сентября 2016 года по июнь 2018 года Фадеев был ведущим телепрограммы "Время".
В 2017-2019 годах – секретарь Общественной палаты РФ VIсостава.
С 21 октября 2019 года – советник президента РФ.
14 мая 2024 года Валерий Фадеев был переназначен на должность советника президента России.
Председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Член общественной комиссии при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.
Член центрального штаба Общественного народного фронта.
Член всероссийской политической партии "Единая Россия".
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2021).
Валерий Фадеев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008). Отмечен Благодарность (2008) и Почетной грамотой (2010) президента РФ.
В декабре 2019 года он был удостоен медали Общественной палаты РФ "За заслуги перед обществом".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВалерий ФадеевРоссияСССРТашкентРоссийская академия наукМосковский физико-технический институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала