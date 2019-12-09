РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T11:56+0300
https://ria.ru/20191209/1562149015.html
Фадеев получил медаль Общественной палаты "За заслуги перед обществом"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156003/84/1560038426_0:276:3072:2004_1036x0_80_0_0_1d732e5c1c247cc6c0d47f0407e1f201.jpg
РИА Новости

Фадеев получил медаль Общественной палаты "За заслуги перед обществом"

11:56 09.12.2019
120
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев получил медаль Общественной палаты РФ "За заслуги перед обществом", передает корреспондент РИА Новости.
Фадеева наградили медалью ОП РФ за многолетнюю плодотворную общественно значимую деятельность и большой личный вклад в становление и развитие гражданского общества в РФ. Торжественная церемония пошла в рамках пленарного заседания.
Главный редактор журнала Эксперт, телеведущий Валерий Фадеев
23 ноября, 15:47
Фадеев объяснил уход из высшего совета "Единой России"
"На новом месте работы, несомненно, я очень рассчитываю, что мы будем по многим вопросам взаимодействовать. Совет по правам человека – он еще и совет по развитию гражданского общества. И повестка дня работы этого совета во многом пересекается с работой Общественной палаты. Потенциал Общественной палаты огромен, работы очень много. И я рассчитываю, что мы найдем в ближайшее время области пересечения и будем помогать друг другу в этой работе", - отметил Фадеев.
Медаль "За заслуги перед обществом" также получила председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.
В октябре ранее возглавлявший ОП РФ Фадеев был назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Новым секретарем Общественной палаты в понедельник была избрана Лидия Михеева.
Здание Общественной палаты РФ
11:06
Лидию Михееву избрали новым секретарем Общественной палаты
020006
Обсудить 1
Валерий ФадеевОбщественная палата РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Полицейский
В Петербурге пассажир метро пытался провезти разобранную мину
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"
Здание Общественной палатой РФ в Москве
Глава ОП пообещала сконцентрироваться на реальных проблемах граждан
Здание Общественной палаты РФ
Лидию Михееву избрали новым секретарем Общественной палаты
Павел Пожигайло
Член Общественной палаты предложил учредить два новых поста
Разливное пиво
Названы самые пьющие российские регионы
Кошка породы мейн-кун на выставке Кэтсбург
Названы самые популярные в России породы кошек
Кадры с места обрушения моста на окраине Оренбурга
В Оренбурге завершили разбор завалов после обрушения моста
Владимир Уйба
ФМБА на год осталось без спецсамолета для тяжелых пациентов
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Законы ДНР ближе к российским, заявил спикер парламента республики
Вид на планету Земля из космоса
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
Вид на город Паттайя
В Таиланде совершено нападение на туриста
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Адвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа
Эксперт оценил возможность встречи Лаврова и Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Лента новостейМолния