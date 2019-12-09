Фадеев получил медаль Общественной палаты "За заслуги перед обществом"

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев получил медаль Общественной палаты РФ "За заслуги перед обществом", передает корреспондент РИА Новости.
Фадеева наградили медалью ОП РФ за многолетнюю плодотворную общественно значимую деятельность и большой личный вклад в становление и развитие гражданского общества в РФ. Торжественная церемония пошла в рамках пленарного заседания.
23 ноября, 15:47Фадеев объяснил уход из высшего совета "Единой России"
"На новом месте работы, несомненно, я очень рассчитываю, что мы будем по многим вопросам взаимодействовать. Совет по правам человека – он еще и совет по развитию гражданского общества. И повестка дня работы этого совета во многом пересекается с работой Общественной палаты. Потенциал Общественной палаты огромен, работы очень много. И я рассчитываю, что мы найдем в ближайшее время области пересечения и будем помогать друг другу в этой работе", - отметил Фадеев.
Медаль "За заслуги перед обществом" также получила председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Каннабих.
В октябре ранее возглавлявший ОП РФ Фадеев был назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Новым секретарем Общественной палаты в понедельник была избрана Лидия Михеева.