Фадеев получил медаль Общественной палаты "За заслуги перед обществом"

"На новом месте работы, несомненно, я очень рассчитываю, что мы будем по многим вопросам взаимодействовать. Совет по правам человека – он еще и совет по развитию гражданского общества. И повестка дня работы этого совета во многом пересекается с работой Общественной палаты. Потенциал Общественной палаты огромен, работы очень много. И я рассчитываю, что мы найдем в ближайшее время области пересечения и будем помогать друг другу в этой работе", - отметил Фадеев.