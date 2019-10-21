Путин сменил главу Совета по правам человека

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.

Новым главой совета стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, одновременно он получил должность советника главы государства.

Своим указом Путин также исключил из совета его зампредседателя Евгения Боброва, а также Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман.

Вместе с тем в состав СПЧ вошел исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

После назначения Фадеев заявил, что пока не будет проводить в СПЧ ротацию кадров. Он отметил, что перед принятием конкретных решений планирует выслушать мнения и пожелания своих коллег в рамках организационного заседания.

"Председатель не является начальником всем этим людям, это же не административная структура. И тональность, повестку дня, конечно, задают собственно члены Совета по развитию гражданского общества – эту часть принято опускать – и правам человека", - сказал Фадеев.

Он добавил, что считает СПЧ действенным и достаточно эффективным органом.

"Важно не испортить все то, что Совет делал во главе с Михаилом Федотовым. А программа-максимум… Мы не можем похвастать, что везде у нас царит справедливость. Неравенства очень много: и по регионам, и по социальным слоям, и по возможностям для молодых людей, да и для всех людей", - отметил Фадеев.