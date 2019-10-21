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РИА Новости

Путин сменил главу Совета по правам человека

18:51 21.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
Новым главой совета стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, одновременно он получил должность советника главы государства.
Своим указом Путин также исключил из совета его зампредседателя Евгения Боброва, а также Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман.
Вместе с тем в состав СПЧ вошел исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Кирилл Вышинский
Вчера, 17:15РИА Новости
Вышинский рассказал, чем будет заниматься в СПЧ
После назначения Фадеев заявил, что пока не будет проводить в СПЧ ротацию кадров. Он отметил, что перед принятием конкретных решений планирует выслушать мнения и пожелания своих коллег в рамках организационного заседания.
"Председатель не является начальником всем этим людям, это же не административная структура. И тональность, повестку дня, конечно, задают собственно члены Совета по развитию гражданского общества – эту часть принято опускать – и правам человека", - сказал Фадеев.
Валерий Фадеев
Вчера, 18:04РИА Новости
В Госдуме считают, что Фадеев сделает работу СПЧ более динамичной
Он добавил, что считает СПЧ действенным и достаточно эффективным органом.
"Важно не испортить все то, что Совет делал во главе с Михаилом Федотовым. А программа-максимум… Мы не можем похвастать, что везде у нас царит справедливость. Неравенства очень много: и по регионам, и по социальным слоям, и по возможностям для молодых людей, да и для всех людей", - отметил Фадеев.
Он напомнил, что Конституция дает россиянам права на достойную работу, зарплату, образование, политические права. Фадеев заявил о важности соблюдения этих прав, так как сейчас "далеко не каждый может удовлетворить свои права".
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Валерий ФадеевОбщество
Популярные комментарии
Тем, кто льет слезы по смене караула, надо не заниматься защитой хулиганствующих либералов, а заниматься действительно правами человека: пенсионеров, не ставших пенсионерами в результате реформы, работниками, эксплуатируемыми работодателями на нечеловеческих условиях и т.д., а не лить воду на мельницу западных русофобов.
21 октября, 19:17
vyachnick Новиков
15000015
Этого "защитника" давно нужно было убирать. А время для этого неудачное. Надо пару лет назад это сделать.
21 октября, 19:22
НЛНаталья Лобова
14000014
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