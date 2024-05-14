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Биография Михаила Дегтярева

Биография Михаила Дегтярева - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Михаила Дегтярева

Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T22:12

2024-05-14T22:12

2024-05-14T22:22

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Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (ныне Самара).В 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. https://www.khabkrai.ru/governor/biography Затем – факультет двигателей летательных аппаратов в Самарском государственном аэрокосмическом университете имени академика С.П. Королева (СГАУ). В 2005 году в том же университете окончил факультет экономики и управления по специальности "менеджмент". В 2012 году получил юридическое образование в Институте мировых цивилизаций. Прошел обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2015), выпускник программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2017). Кандидат юридических наук (2020). В 2001 году создал и возглавил региональное отделение молодежного движения "Идущие вместе". В 2003 году Михаил Дегтярев вступил в движение "Молодежное Единство", с марта по октябрь 2004 года – заместитель председателя Самарского отделения "Молодежного Единства".В сентябре 2003 года стал членом Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, в мае 2004 года был избран заместителем председателя парламента.В 2004 году был избран депутатом Самарской Городской Думы от Октябрьского округа № 9 на неосвобожденной основе.С декабря 2005 года – помощник депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского по работе в Самарской области.В апреле 2006 года стал координатором Самарского регионального отделения ЛДПР.11 марта 2007 года Михаил Дегтярев был избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарского регионального отделения ЛДПР. Был заместителем председателя Комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике. Входил в состав Комитета по культуре, спорту и молодежной политике.С 2011 по 2020 год был депутатом Государственной Думы РФ VI и VII созывов. В VI созыве работал заместителем председателя комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям. В VII созыве являлся председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.20 июля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Михаил Дегтярев был избран губернатором Хабаровского края, получив поддержку 56,81% избирателей. 24 сентября официально вступил в должность губернатора Хабаровского края.Михаил Дегтярев дважды принимал участие в выборах мэра Москвы: в 2013 году его поддержали 2,86% избирателей, в 2018 году – 6,72%. Дегтярев – автор 30 статей по технике и экономике, имеет четыре патента на изобретение.Член высшего совета Либерально-демократической партии России.Входит в Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Член президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Мастер спорта по фехтованию.Член правления Федерации хоккея России. Награжден Орденом Дружбы, Почетной грамотой Президента РФ, Благодарностью Президента РФ, а также многими ведомственными наградами.Женат, воспитывает четверых сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, политика, россия, хабаровский край, михаил дегтярев, госдума рф, лдпр