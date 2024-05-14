https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html

Белоусов назвал приоритеты на посту главы Минобороны

Белоусов назвал приоритеты на посту главы Минобороны - РИА Новости, 14.05.2024

Белоусов назвал приоритеты на посту главы Минобороны

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов рассказал на пленарном заседании Совфеда о приоритетных направлениях работы ведомства. РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T14:37

2024-05-14T14:37

2024-05-14T16:23

назначение нового состава правительства россии

вооруженные силы рф

андрей белоусов

политика

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945919327_113:308:1247:946_1920x0_80_0_0_f9e51f6e694126d187b47e4277e91632.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов рассказал на пленарном заседании Совфеда о приоритетных направлениях работы ведомства."Я, конечно же, начал знакомиться с делами, там все вопросы первоочередные, других просто нет", — подчеркнул он.По словам Белоусова, одна из важнейших задач — обеспечение вооружением российских группировок войск в зоне спецоперации. Речь идет о поставках самой современной техники, в частности артиллерийских боеприпасов, ракет, личной защиты, спецсвязи, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Белоусов добавил, что создание новых и прочих вооружений требует четкого и синхронного планирования. По его словам, все передовые разработки и эффективные подходы должны работать на достижение победы и обеспечение решения задач российской армии."В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы, обеспечение достижения военно-политических целей СВО, поставленных президентом. При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями", — отметил Белоусов.Кандидат на пост министра добавил, что для упреждения ВСУ необходимо отрабатывать новые методы боевых действий. Он отметил, что противник быстро учится и ситуация, связанная с применением более современных технологий, меняется буквально еженедельно.Белоусов также заявил, что другой первоочередной задачей на посту главы Минобороны должно стать укомплектование Вооруженных сил. При этом он отдельно подчеркнул, что речь не идет о мобилизации.Еще одним важным вопросом Белоусов назвал своевременные выплаты военнослужащим денежного довольствия и обеспечение их жильем."Есть вопросы, связанные с доступностью медицинских услуг, которые предоставляют гражданские учреждения для военнослужащих", — добавил он.Кроме того, кандидат на пост министра заявил о необходимости повышать эффективность выполнения гособоронзаказа, чтобы полностью обеспечить боевой состав российской армии всеми видами довольствия."Требуется, безусловно, поэтапный, постепенный переход на нормативный принцип этой работы, Министерство обороны занимается с 2018 года, я в свое время приложил руку к тому, чтобы этот процесс запустить", — отметил Белоусов.По его словам, нужно также усилить контроль за ценообразованием в этой сфере.Помимо этого, Белоусов затронул тему военного образования, отметив, что здесь также накопились определенные проблемы. Он подчеркнул, что экс-министр обороны Сергей Шойгу проделал большую работу в этой сфере, однако ее надо постоянно держать в фокусе внимания и постоянно развивать, особенно с учетом опыта спецоперации.Кандидат на пост министра добавил, что Владимир Путин поставил задачу обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в экономику страны, что предполагает повышение эффективности военных расходов."Хочу подчеркнуть: оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация прежде всего означает повышение эффективности, чтобы каждый рубль бюджетных денег, который в конечном счете платят наши граждане, приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия, и производства, и поставок новой военной техники и вооружений, и кадрового обеспечения", — пояснил он.Президент также призвал сделать Министерство обороны максимально открытым к инновациям. По словам Белоусова, это касается не только современных технологий, но и подготовки кадров, а также новых форм и методов управления.Кандидат на пост министра назвал огромным доверие со стороны главы государства и пообещал, что на этой должности он не пожалеет своего здоровья и, если потребуется, жизни для решения поставленных задач. Он добавил, что всегда руководствовался железобетонным принципом: "Ошибаться можно, врать нельзя".В минувшее воскресенье Владимир Путин направил в Совфед список кандидатур на должности в силовых ведомствах. Почти все главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на должность министра обороны президент предложил Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.В свою очередь, экс-главу Минобороны Сергея Шойгу назначили секретарем Совета безопасности.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945609876.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945541490.html

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945550277.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ошибаться можно, врать нельзя". Белоусов назвал принцип, которым он всегда руководствуется Белоусов в Совфеде назвал принцип, которым он всегда руководствуется: "ошибаться можно, врать нельзя". Сенаторы встретили его речь аплодисментами. 2024-05-14T14:37 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

назначение нового состава правительства россии, вооруженные силы рф, андрей белоусов, политика, россия, совет федерации рф