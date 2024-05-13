https://ria.ru/20240513/soznanie-1945526385.html

Психолог из Кембриджа: попадающиеся на фокус животные имеют сознание

Психолог из Кембриджа: попадающиеся на фокус животные имеют сознание - РИА Новости, 13.05.2024

Психолог из Кембриджа: попадающиеся на фокус животные имеют сознание

эксперт в области поведения животных, кембриджский психолог, член Королевского общества Никола Клейтон. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:24

2024-05-13T11:24

2024-05-13T11:24

религия

россия

кембридж (кембриджшир)

катманду

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

религия

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КАТМАНДУ (НЕПАЛ), 13 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Некоторые виды животных успешно воспринимают фокусы, обманываются и удивляются, что свидетельствует об их способности помнить прошлое, предвидеть будущее, а значит, осознавать, рассказала в интервью РИА Новости на Международной конференции в Катманду о сознании животных всемирно известный эксперт в области поведения животных, кембриджский психолог, член Королевского общества Никола Клейтон."Проведенные нами тесты, в частности, с фокусами, показывают, что некоторые виды млекопитающих и птиц имеют сознание. Например, шимпанзе, врановые. Также эксперименты свидетельствуют о наличии определенного уровня сознания у некоторых моллюсков, цефалоподов. Например, у каракатиц", - сказала РИА Новости Клейтон.Тест с фокусами исследовательница решила использовать, чтобы проверить: могут ли животные, намного более наблюдательные, чем люди, попадаться на обман ловкого фокусника и удивляться, обнаруживая неожиданный для себя результат. Ведь если это так, то появляется доказательство наличия у этих животных представлений о прошлом и будущем, памяти и ожиданий, планирования. "Чтобы воспринимать фокусы, попадаться на них, необходимо иметь память об опыте прошлого, а также определенные ожидания - предвидеть будущее. Только тогда, например, появление блесток в воздухе покажется неожиданным и вызовет удивление. Успешность фокуса зависит от воздействия ожидания. Это осознанный опыт. Если фокус работает, значит, тот, кому мы его показываем, имеет воспоминания о чем-то и ожидания чего-то, опыт сознания, субъективность. Эксперименты свидетельствуют, что некоторые виды животных могут обманываться, удивляться", - пояснила Клейтон.При этом ожидания животного зависят от строения его тела, например, от наличия выраженных больших пальцев у шимпанзе, схожих с пальцами фокусника. Так животным, очевидно, легче проводить аналогии, вспоминать и строить ожидания, иллюзии.В докладе "Воплощенное познание: мышление с перьями и щупальцами" британская исследовательница описала также результаты других экспериментов с птицами и каракатицами. "Птицы способны выбирать, какая пища им подходит, а какая нет. Они способны запоминать, какая пища быстро портится, а какая долго остается свежей. И птицы и каракатицы способны запоминать, когда какая пища появляется, и планировать будущее. Например, если каракатица запомнила и знает, что на ужин будет много еды, то на обед она наловит и съест меньше", - отметила Клейтон.Кроме того, из открытых источников известно о том, что каракатица способна запоминать нападавших на нее в детстве хищников - и затем, уже во взрослом состоянии, охотиться целенаправленно на этот вид, как бы мстить обидчику.На вопрос, все ли испытуемые обитатели моря, суши и воздуха успешно прошли предложенные тесты на сознание, в частности, с фокусами, собеседница агентства ответила отрицательно. "Голуби провалили", - добавила Клейтон. Насекомых она не тестировала, поэтому не может сказать, есть ли у них сознание. А насчет искусственного интеллекта – британская исследовательница не думает, что у него может быть настоящее сознание. "Полагаю, сознание – это биологическое свойство", - пояснила Клейтон.Ученые мира до сих пор не пришли к единому определению сознания, согласованным критериям и методам изучения этого явления, расходятся теории, эмпирические данные, тесты, трактовки, позиции разных исследователей. И международная конференция в мае в Катманду не случайно получила название: "Как изучать и понимать сознание не у людей". По словам ее научного организатора - директора Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова, академика РАН, нейрофизиолога Константина Анохина, основная цель форума – продвинуться в разработке программы научных исследований сознания. Причем речь идет о любом сознании, как у разных видов животных, так и у человека или искусственного интеллекта, – о сознании как феномене.Конференция собрала десятки специалистов в области сознания со всего мира. В их числе известные нейроученые, физиологи, биологи, этологи, психологи, философы из России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Швеции, Израиля, Индии, Японии, Австралии, США, Канады, Южной Африки. Среди гостей форума также крупные буддийские ученые, доктора буддийской философии, которая занимается вопросами сознания, в том числе животных, вот уже две с половиной тысячи лет. Организатором форума выступил московский Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра"

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https://ria.ru/20230627/chernigovskaya-1880537669.html

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россия

кембридж (кембриджшир)

катманду

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Никита Бизин

россия, кембридж (кембриджшир), катманду, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, религия