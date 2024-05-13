https://ria.ru/20240513/profosmotry-1945674612.html
Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года
Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года - РИА Новости, 13.05.2024
Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:42
2024-05-13T17:42
2024-05-13T17:42
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о своем здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с начала года профосмотры прошли более 1,4 миллиона человек. Болатаева добавила, что результаты прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач подробно расскажет об итогах диагностики и если нужно направит на углубленное обследование. По ее словам, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, то ему в личный кабинет на портале госуслуг "Здоровье" в цифровом формате придет заключение с результатами диагностики.
https://ria.ru/20230925/dispanserizatsiya-1898452585.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о своем здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что с начала года профосмотры прошли более 1,4 миллиона человек.
Болатаева добавила, что результаты прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач подробно расскажет об итогах диагностики и если нужно направит на углубленное обследование.
По ее словам, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, то ему в личный кабинет на портале госуслуг "Здоровье" в цифровом формате придет заключение с результатами диагностики.