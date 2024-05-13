https://ria.ru/20240513/profosmotry-1945674612.html

Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года

Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года - РИА Новости, 13.05.2024

Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года

Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:42

2024-05-13T17:42

2024-05-13T17:42

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о своем здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с начала года профосмотры прошли более 1,4 миллиона человек. Болатаева добавила, что результаты прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач подробно расскажет об итогах диагностики и если нужно направит на углубленное обследование. По ее словам, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, то ему в личный кабинет на портале госуслуг "Здоровье" в цифровом формате придет заключение с результатами диагностики.

https://ria.ru/20230925/dispanserizatsiya-1898452585.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева