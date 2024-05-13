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Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года - РИА Новости, 13.05.2024
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Новости Подмосковья
 
17:42 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/profosmotry-1945674612.html
Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года
Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года - РИА Новости, 13.05.2024
Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года
Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:42
2024-05-13T17:42
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о своем здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с начала года профосмотры прошли более 1,4 миллиона человек. Болатаева добавила, что результаты прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач подробно расскажет об итогах диагностики и если нужно направит на углубленное обследование. По ее словам, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, то ему в личный кабинет на портале госуслуг "Здоровье" в цифровом формате придет заключение с результатами диагностики.
https://ria.ru/20230925/dispanserizatsiya-1898452585.html
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 1,4 миллиона жителей Подмосковья прошли профосмотры с начала года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 1,4 миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Важно регулярно проходить диспансеризацию и заботиться о своем здоровье. Ранняя диагностика позволяет вовремя обнаружить заболевания и начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что с начала года профосмотры прошли более 1,4 миллиона человек.
Болатаева добавила, что результаты прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать онлайн через телемедицинскую консультацию. Врач подробно расскажет об итогах диагностики и если нужно направит на углубленное обследование.
По ее словам, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, то ему в личный кабинет на портале госуслуг "Здоровье" в цифровом формате придет заключение с результатами диагностики.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Почти 200 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
25 сентября 2023, 11:28
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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