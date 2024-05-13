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Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 13.05.2024 (обновлено: 07:39 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/peregovory-1945495301.html
Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле
Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2024
Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле
Говорить о возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:35
2024-05-13T07:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир чижов
владимир зеленский
владимир путин
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СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Говорить о возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "О чем? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить - с кем и о чем", - ответил Чижов на вопрос о возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240511/peregovory-1945267018.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир чижов, владимир зеленский, владимир путин, совет федерации рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Чижов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Верховная Рада Украины
Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле

Чижов: говорить о возобновлении переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Говорить о возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"О чем? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить - с кем и о чем", - ответил Чижов на вопрос о возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Нуланд заявила, что Украина пока не готова к переговорам с Россией
11 мая, 17:15
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Слуцкий рассказал, на каких условиях возможны переговоры России и Украины
7 мая, 17:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЧижовВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСовет Федерации РФВерховная Рада Украины
 
 
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