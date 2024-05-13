https://ria.ru/20240513/peregovory-1945495301.html

Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле

Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2024

Чижов оценил возможность возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле

Говорить о возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:35

2024-05-13T07:35

2024-05-13T07:39

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СТАМБУЛ, 13 мая – РИА Новости. Говорить о возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле преждевременно, заявил РИА Новости первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. "О чем? Прежде чем говорить о каких-то сроках, надо определить - с кем и о чем", - ответил Чижов на вопрос о возможности возобновления переговоров с Украиной в Стамбуле. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240511/peregovory-1945267018.html

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