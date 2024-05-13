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На подъездах к Краснодону перекрыли дороги после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
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12:59 13.05.2024 (обновлено: 13:05 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945558637.html
На подъездах к Краснодону перекрыли дороги после обстрела ВСУ
На подъездах к Краснодону перекрыли дороги после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
На подъездах к Краснодону перекрыли дороги после обстрела ВСУ
Дороги на подъездах к городу Краснодон в ЛНР перекрыты после обстрела ВСУ, автовокзалы и автостанции в регионе работают в штатном режиме, сообщает минтранс... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:59
2024-05-13T13:05
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Дороги на подъездах к городу Краснодон в ЛНР перекрыты после обстрела ВСУ, автовокзалы и автостанции в регионе работают в штатном режиме, сообщает минтранс республики в Telegram-канале."Временное ограничение движения! В связи с временным закрытием дороги Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, на участке города Краснодон объезд осуществлять через Молодогвардейск - Таловое - Верхнешевыревка - Краснодон", - говорится в сообщении министерства.Отмечается, что автовокзалы и автостанции ЛНР работают в штатном режиме.Ранее в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска обстреляли Краснодон, пострадали четыре человека. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ ударили по промышленной зоне в городе, предположительно ракетами ATACMS, было использовано не менее трех ракет.
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На подъездах к Краснодону перекрыли дороги после обстрела ВСУ

Минтранс ЛНР: на подъездах к Краснодону перекрыли дороги после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Дороги на подъездах к городу Краснодон в ЛНР перекрыты после обстрела ВСУ, автовокзалы и автостанции в регионе работают в штатном режиме, сообщает минтранс республики в Telegram-канале.
"Временное ограничение движения! В связи с временным закрытием дороги Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск, на участке города Краснодон объезд осуществлять через Молодогвардейск - Таловое - Верхнешевыревка - Краснодон", - говорится в сообщении министерства.
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Отмечается, что автовокзалы и автостанции ЛНР работают в штатном режиме.
Ранее в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска обстреляли Краснодон, пострадали четыре человека. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ ударили по промышленной зоне в городе, предположительно ракетами ATACMS, было использовано не менее трех ракет.
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Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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