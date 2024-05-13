https://ria.ru/20240513/iyun-1866431710.html

Церковный календарь на июнь 2024 года: православные праздники и посты

Церковные православные праздники в июне 2024 в России: календарь на месяц

Церковный календарь на июнь 2024 года: православные праздники и посты

Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2024 в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T20:57

2024-05-13T20:57

2024-05-13T20:57

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Какие церковные праздники, кроме Святой Троицы, православные верующие отмечают в июне 2024 в России, даты постов, религиозный календарь важных событий, дней памяти святых и особо чтимых икон, связанные с ними народные приметы — в материале РИА Новости.Церковный календарь на июньВ первый месяц лета в церковном календаре много памятных событий и дат. На 22 июня приходится Троицкая родительская суббота и день почитания чудотворной иконы Владимирской Божией Матери, 23 июня один из самых важных праздников – День Святой Троицы, а за ним следует Духов понедельник. День памяти Блаженной Ксении Петербургской приходится на 6 число. 7 июня – Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Последний день попразднство Святой Троицы приходится на 29 июня.Церковные праздникиВеликая Троица, или Пятидесятница, относится к большим церковным двунадесятым праздникам и отмечается на пятидесятый день после Пасхи (отсюда и название Пятидесятница). В Священном Писании говорится о том, что в пятидесятый день после воскресения Христа на апостолов сошел Дух Святой и они заговорили на разных языках, и проповедь Христова Воскресения стала понятна другим народам, пришедшим на праздник, так как апостолы говорили на их наречиях.Религиовед Анна Бахтиярова отмечает, что праздник имеет древние корни: как есть еврейский праздник Пасхи, так есть и еврейская Пятидесятница. У еврейского народа изначально это был праздник урожая, когда Богу приносили в жертву первые плоды. Затем праздник стал восприниматься как Завет Бога с Израильским народом: на пятидесятый день после исхода еврейского народа из египетского плена (еврейская Пасха) на горе Синай Моисею даны были десять заповедей. Это событие и стало еврейским праздником Пятидесятницы.В этот день и сошел на апостолов Святой Дух. Троицей этот день называется, так как была явлена третья ипостась Бога – Святой Дух. И человеку стала открыта тайна Божественной Пресвятой Троицы. По словам религиоведа, праздник Троицы также называют днем рождения христианской церкви.Важнейшие события церковного календаря на июнь 2024 года по дням:1 июня - Благоверного великого князя Димитрия Донского3 июня - Сретение Владимирской иконы Божией Матери; Собор Карельских святых4 июня - Мученика Василиска; мученика Иоанна, князя Сербского; праведного Иакова Боровичского5 июня - Собор Ростово-Ярославских святых6 июня - Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе; блаженной Ксении Петербургской7 июня - Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна9 июня - Обретение мощей преподобного Нила Столобенского; праведного Иоанна Русского11 июня - Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского12 июня - Отдание праздника Пасхи; Предпразднство Вознесения Господня13 июня - Вознесение Господне14 июня - Святого праведного Иоанна Кронштадтского15 июня - Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского; обретение мощей благоверной княгини Иулиании Вяземской, Новоторжской16 июня - День памяти святых отцов I Вселенского Собора; преподобного Варлаама Хутынского; перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву18 июня - благоверного князя Феодора Ярославича, Новгородского; перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского; блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца19 июня - Святителя Ионы21 июня - Отдание праздника Вознесения Господня; великомученика Феодора Стратилата22 июня - Троицкая родительская суббота; преподобного Кирилла Белоезерского, игумена23 июня - День Святой Троицы; собор Сибирских святых; собор Рязанских святых24 июня - День Святого Духа; апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа); иконы Божией Матери: "Достойно есть" (Милующая)26 июня - Мученицы Акилины Старшей27 июня - Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха Константинопольского; благоверного князя Мстислава (Георгия) Храброго, Новгородского; собор Дивеевских святых28 июня - День памяти Блаженного Иеронима Стридонского; святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца29 июня - Отдание праздника Пятидесятницы30 июня - Неделя всех святыхДни особого поминовения усопшихСуббота накануне праздника называется Троицкой родительской, в этот день 22 июня 2024 года молятся об усопших, посещают храмы и могилы близких людей.Посты в июнеВ 2024 году на первый месяц лета не приходится многодневных говений. Обычно через неделю после Троицы начинается Петров пост, который всегда заканчивается праздником первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля. А вот дата начала всегда разная — в зависимости от Пасхи. Поэтому его продолжительность может быть от 8 дней до 6 недель.В 2024 году Апостольский пост длится всего 12 дней. А начнется он в первый день, но уже следующего месяца, то есть 1 июля. "Петров пост является одним из самых ранних постов. Утвержден в память о том, как апостолы прежде, чем пойти на проповедь христианства по миру держали пост. Деян 13:3) – говорит Анна Бахтиярова. – Изначально Петров пост был так называемым “компенсаторным”, то есть для тех, кто не смог соблюдать Великий пост (например, человек был в плавании). Этот пост начинался после Пятидесятницы (Троицы) и заканчивался в конце августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы".По словам эксперта, в народе Петров пост звали просто "петровки" или "петровка-голодовка": в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Этот пост не очень строгий, разрешается рыба кроме среды и пятницы. Апостол Петр его отец и брат Андрей были рыбаками, считается, что в честь этого рыба разрешена в употребление в этот пост.Имена в июне по церковному календарюПо церковному календарю в июне день ангела значится для носителей многих женских и мужских имен. Ознакомиться с полным списком всех почитаемых святых по дням в июне можно в святцах, или месяцеслове.Приметы и поверьяНа Руси Троица был один из любимейших праздников. Неделя, оканчивающаяся праздником Троицы называлась "зеленые Святки" или "русальная", так как в народе верили, что в это время на полянах и в лесах собираются русалки. Они, начиная с "Зеленых Святок" до Петрова дня, ауканьем и смехом зазывают к себе путников, которых защекочивают до смерти.На зеленой русальной неделе в юго-западных регионах Руси нельзя было купаться – из опасения попасть к ним в руки. Предохранительным средством от русалочьих чар считается полынь и трава "заря". В Черниговской губернии существовал до последнего времени обычай "русалочьих провод", их изгоняли – целой деревней – парни и девушки. Молодежь гадала на зеленые Святки, запуская в реку венки. С языческих времен сохранились народные игрища и гуляния в этот праздник.Еще название этой недели – Семицкая (седьмая после Пасхи) или кратко Семик. Крестьяне старались закончить посадочные работы до Троицы. Дома и храмы в этот праздник украшались ветками березы, а на пол стелили зеленую траву.На следующий день после Троицы празднуется Духов день – в честь Святого Духа. В народе считалось, что после Духова дня можно не бояться утренних заморозков.

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Алёна Пава

россия, москва, общество, религия, религиозные праздники, русская православная церковь, православие