https://ria.ru/20240513/gosduma-1945600575.html

Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

Депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:53

2024-05-13T14:53

2024-05-13T15:24

политика

госдума рф

владимир путин

вячеслав володин

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михаил мишустин

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Уважаемые коллеги, мы завершили с вами обсуждение кандидатур, внесенных председателем правительства для утверждения в должности первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя правительства", — сказал он на заседании.В минувшую субботу глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму предложения по новому составу кабинета министров. Сегодня на пленарном заседании депутаты рассматривали вопросы об утверждении кандидатов на должности вице-премьеров:Теперь нижняя палата парламента должна обсудить кандидатов на посты глав ряда министерств.В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Советом Федерации. В воскресенье Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента соответствующие предложения. Как сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, консультации по этому вопросу состоятся 13 мая.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ.

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https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил мишустин, россия