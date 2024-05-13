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Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024
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14:53 13.05.2024 (обновлено: 15:24 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/gosduma-1945600575.html
Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров
Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров
Депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:53
2024-05-13T15:24
политика
госдума рф
владимир путин
вячеслав володин
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михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Уважаемые коллеги, мы завершили с вами обсуждение кандидатур, внесенных председателем правительства для утверждения в должности первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя правительства", — сказал он на заседании.В минувшую субботу глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму предложения по новому составу кабинета министров. Сегодня на пленарном заседании депутаты рассматривали вопросы об утверждении кандидатов на должности вице-премьеров:Теперь нижняя палата парламента должна обсудить кандидатов на посты глав ряда министерств.В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Советом Федерации. В воскресенье Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента соответствующие предложения. Как сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, консультации по этому вопросу состоятся 13 мая.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ.
https://ria.ru/20240512/vitse-premery-1945349065.html
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политика, госдума рф, владимир путин, вячеслав володин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), михаил мишустин, россия
Политика, Госдума РФ, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Михаил Мишустин, Россия
Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

Володин: Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность первого заместителя председателя правительства Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной думы по вопросу согласования кандидатур вице-премьеров
Кандидат на должность первого заместителя председателя правительства Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной думы по вопросу согласования кандидатур вице-премьеров - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность первого заместителя председателя правительства Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной думы по вопросу согласования кандидатур вице-премьеров
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«
"Уважаемые коллеги, мы завершили с вами обсуждение кандидатур, внесенных председателем правительства для утверждения в должности первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя правительства", — сказал он на заседании.
Депутаты перед началом пленарного заседания Государственной думы - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Володин рассказал о процедуре утверждения кандидатур вице-премьеров
12 мая, 10:23
В минувшую субботу глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму предложения по новому составу кабинета министров. Сегодня на пленарном заседании депутаты рассматривали вопросы об утверждении кандидатов на должности вице-премьеров:
  • Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Холл в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД
12 мая, 17:03
Теперь нижняя палата парламента должна обсудить кандидатов на посты глав ряда министерств.
В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Советом Федерации. В воскресенье Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента соответствующие предложения. Как сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, консультации по этому вопросу состоятся 13 мая.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
11 мая, 08:00
 
ПолитикаГосдума РФВладимир ПутинВячеслав ВолодинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Михаил МишустинРоссия
 
 
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