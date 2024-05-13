Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров
Володин: Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность первого заместителя председателя правительства Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной думы по вопросу согласования кандидатур вице-премьеров
Кандидат на должность первого заместителя председателя правительства Денис Мантуров выступает на пленарном заседании Государственной думы по вопросу согласования кандидатур вице-премьеров
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы рассмотрели кандидатуры вице-премьеров, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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"Уважаемые коллеги, мы завершили с вами обсуждение кандидатур, внесенных председателем правительства для утверждения в должности первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя правительства", — сказал он на заседании.
В минувшую субботу глава правительства Михаил Мишустин внес в Госдуму предложения по новому составу кабинета министров. Сегодня на пленарном заседании депутаты рассматривали вопросы об утверждении кандидатов на должности вице-премьеров:
- Денис Мантуров — первый заместитель председателя правительства;
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Теперь нижняя палата парламента должна обсудить кандидатов на посты глав ряда министерств.
В свою очередь, руководителей Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД России назначает сам глава государства после консультаций с Советом Федерации. В воскресенье Владимир Путин внес в верхнюю палату парламента соответствующие предложения. Как сообщил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, консультации по этому вопросу состоятся 13 мая.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ.
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