Рейтинг@Mail.ru
Российское управление буддистов открыло просветительский канал - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
20:55 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/buddisty-1945730504.html
Российское управление буддистов открыло просветительский канал
Российское управление буддистов открыло просветительский канал - РИА Новости, 13.05.2024
Российское управление буддистов открыло просветительский канал
Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) открыло просветительский канал "Буддизм ТВ" на YouTube и RuTube, на нем будут рассказывать об истории буддизма... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:55
2024-05-13T20:55
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890769346_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68340d7eb6a5a47f096faf6323de6e43.jpg
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) открыло просветительский канал "Буддизм ТВ" на YouTube и RuTube, на нем будут рассказывать об истории буддизма и основах учения, сообщается в Telegram-канале организации."Рады вам сообщить об открытии канала "Буддизм ТВ" в YouTube и RuTube. Данный канал создан централизованной религиозной организацией "Центральное духовное управление буддистов". На нашем канале планируются регулярные выпуски, посвященные истории возникновения буддизма, лекции по основам буддийского учения, показ фильмов, интервью с интересными людьми на буддийские темы", - сказано в сообщении.В феврале совет ЦДУБ избрал председателем геше Йонтена (Сергея Киришова), после чего он покинул пост руководителя администрации Центрального хурула Калмыкии. Как рассказывал в беседе с РИА Новости после своего избрания на новый пост сам Киришов, ЦДУБ в ближайшее время будет расширятся и станет "открыто для представителей буддийских школ разных направлений".
https://ria.ru/20240513/soznanie-1945526385.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890769346_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_32c1a39d168d0947b2809d73a21edb1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
Российское управление буддистов открыло просветительский канал

Центральное духовное управление буддистов открыло канал "Буддизм ТВ"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастник I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Иволгинском дацане "Хамбын Хурэ"
Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Иволгинском дацане Хамбын Хурэ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) открыло просветительский канал "Буддизм ТВ" на YouTube и RuTube, на нем будут рассказывать об истории буддизма и основах учения, сообщается в Telegram-канале организации.
"Рады вам сообщить об открытии канала "Буддизм ТВ" в YouTube и RuTube. Данный канал создан централизованной религиозной организацией "Центральное духовное управление буддистов". На нашем канале планируются регулярные выпуски, посвященные истории возникновения буддизма, лекции по основам буддийского учения, показ фильмов, интервью с интересными людьми на буддийские темы", - сказано в сообщении.
В феврале совет ЦДУБ избрал председателем геше Йонтена (Сергея Киришова), после чего он покинул пост руководителя администрации Центрального хурула Калмыкии. Как рассказывал в беседе с РИА Новости после своего избрания на новый пост сам Киришов, ЦДУБ в ближайшее время будет расширятся и станет "открыто для представителей буддийских школ разных направлений".
Никола Клейтон и Константин Анохин на Международной конференции о сознании животных в Катманду в мае 2024 года - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Психолог из Кембриджа: попадающиеся на фокус животные имеют сознание
Вчера, 11:24
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала