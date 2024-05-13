https://ria.ru/20240513/buddisty-1945730504.html

Российское управление буддистов открыло просветительский канал

Российское управление буддистов открыло просветительский канал - РИА Новости, 13.05.2024

Российское управление буддистов открыло просветительский канал

Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) открыло просветительский канал "Буддизм ТВ" на YouTube и RuTube, на нем будут рассказывать об истории буддизма... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T20:55

2024-05-13T20:55

2024-05-13T20:55

религия

религия

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) открыло просветительский канал "Буддизм ТВ" на YouTube и RuTube, на нем будут рассказывать об истории буддизма и основах учения, сообщается в Telegram-канале организации."Рады вам сообщить об открытии канала "Буддизм ТВ" в YouTube и RuTube. Данный канал создан централизованной религиозной организацией "Центральное духовное управление буддистов". На нашем канале планируются регулярные выпуски, посвященные истории возникновения буддизма, лекции по основам буддийского учения, показ фильмов, интервью с интересными людьми на буддийские темы", - сказано в сообщении.В феврале совет ЦДУБ избрал председателем геше Йонтена (Сергея Киришова), после чего он покинул пост руководителя администрации Центрального хурула Калмыкии. Как рассказывал в беседе с РИА Новости после своего избрания на новый пост сам Киришов, ЦДУБ в ближайшее время будет расширятся и станет "открыто для представителей буддийских школ разных направлений".

https://ria.ru/20240513/soznanie-1945526385.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия