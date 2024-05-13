https://ria.ru/20240513/buddisty-1945730504.html
Российское управление буддистов открыло просветительский канал
Российское управление буддистов открыло просветительский канал - РИА Новости, 13.05.2024
Российское управление буддистов открыло просветительский канал
Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) открыло просветительский канал "Буддизм ТВ" на YouTube и RuTube, на нем будут рассказывать об истории буддизма... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:55
2024-05-13T20:55
2024-05-13T20:55
религия
религия
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) открыло просветительский канал "Буддизм ТВ" на YouTube и RuTube, на нем будут рассказывать об истории буддизма и основах учения, сообщается в Telegram-канале организации."Рады вам сообщить об открытии канала "Буддизм ТВ" в YouTube и RuTube. Данный канал создан централизованной религиозной организацией "Центральное духовное управление буддистов". На нашем канале планируются регулярные выпуски, посвященные истории возникновения буддизма, лекции по основам буддийского учения, показ фильмов, интервью с интересными людьми на буддийские темы", - сказано в сообщении.В феврале совет ЦДУБ избрал председателем геше Йонтена (Сергея Киришова), после чего он покинул пост руководителя администрации Центрального хурула Калмыкии. Как рассказывал в беседе с РИА Новости после своего избрания на новый пост сам Киришов, ЦДУБ в ближайшее время будет расширятся и станет "открыто для представителей буддийских школ разных направлений".
https://ria.ru/20240513/soznanie-1945526385.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
Российское управление буддистов открыло просветительский канал
Центральное духовное управление буддистов открыло канал "Буддизм ТВ"
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Центральное духовное управление буддистов (ЦДУБ) открыло просветительский канал "Буддизм ТВ" на YouTube и RuTube, на нем будут рассказывать об истории буддизма и основах учения, сообщается в Telegram-канале организации.
"Рады вам сообщить об открытии канала "Буддизм ТВ" в YouTube и RuTube. Данный канал создан централизованной религиозной организацией "Центральное духовное управление буддистов". На нашем канале планируются регулярные выпуски, посвященные истории возникновения буддизма, лекции по основам буддийского учения, показ фильмов, интервью с интересными людьми на буддийские темы", - сказано в сообщении.
В феврале совет ЦДУБ избрал председателем геше Йонтена (Сергея Киришова), после чего он покинул пост руководителя администрации Центрального хурула Калмыкии. Как рассказывал в беседе с РИА Новости после своего избрания на новый пост сам Киришов, ЦДУБ в ближайшее время будет расширятся и станет "открыто для представителей буддийских школ разных направлений".