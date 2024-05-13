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В Германии обеспокоены выдвижением Белоусова на пост главы Минобороны - РИА Новости, 13.05.2024
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18:28 13.05.2024 (обновлено: 18:40 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945690107.html
В Германии обеспокоены выдвижением Белоусова на пост главы Минобороны
В Германии обеспокоены выдвижением Белоусова на пост главы Минобороны - РИА Новости, 13.05.2024
В Германии обеспокоены выдвижением Белоусова на пост главы Минобороны
Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:28
2024-05-13T18:40
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную помощь Украине, заявил телеканалу Welt, что обеспокоен выдвижением кандидатуры Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ, охарактеризовав его как эффективного экономиста. Президент России Владимир Путин накануне внес в Совет Федерации кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. "Этот экономист-профессионал - очень эффективный тип, который может обеспечить функционирование военной экономики и прекрасно знает, как оптимизировать ведение войны. Это сильно меня беспокоит", - сказал Кизеветтер. По его мнению, в таких условиях Германии необходимо сделать всё, чтобы обеспечить Украину необходимым вооружением и ввести более действенные санкции против России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945476936.html
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россия, украина, германия, владимир путин, сергей лавров, андрей белоусов, нато, хдс/хсс, welt
Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, НАТО, ХДС/ХСС, Welt
В Германии обеспокоены выдвижением Белоусова на пост главы Минобороны

Welt: депутат парламента ФРГ Кизеветтер назвал Белоусова эффективным экономистом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, известный призывами максимально увеличить военную помощь Украине, заявил телеканалу Welt, что обеспокоен выдвижением кандидатуры Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ, охарактеризовав его как эффективного экономиста.
Президент России Владимир Путин накануне внес в Совет Федерации кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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"Этот экономист-профессионал - очень эффективный тип, который может обеспечить функционирование военной экономики и прекрасно знает, как оптимизировать ведение войны. Это сильно меня беспокоит", - сказал Кизеветтер.
По его мнению, в таких условиях Германии необходимо сделать всё, чтобы обеспечить Украину необходимым вооружением и ввести более действенные санкции против России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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