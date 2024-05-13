Рейтинг@Mail.ru
"Тревожно": в Германии сделали важное заявление о Белоусове - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/belousov-1945609876.html
"Тревожно": в Германии сделали важное заявление о Белоусове
"Тревожно": в Германии сделали важное заявление о Белоусове - РИА Новости, 13.05.2024
"Тревожно": в Германии сделали важное заявление о Белоусове
Россия послала Западу и Украине жесткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового главы министерства обороны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:10
2024-05-13T15:10
россия
украина
германия
андрей белоусов
владимир путин
сергей шойгу
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:41:2862:1650_1920x0_80_0_0_fa7380192cc48e6ad2dde12a11f388e0.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия послала Западу и Украине жесткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового главы министерства обороны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада", — подчеркнули в издании.В публикации утверждают, что такой перестановкой Москва делает ставку на перевооружение и адаптацию экономики к длительному конфликту. Автор статьи добавил, что Кремль не собирается сворачивать с намеченного пути.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945541490.html
https://ria.ru/20240513/belousov-1945547872.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecc92dd92ac36469c35acde6222f306e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, германия, андрей белоусов, владимир путин, сергей шойгу, совет федерации рф
Россия, Украина, Германия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Совет Федерации РФ
"Тревожно": в Германии сделали важное заявление о Белоусове

BZ: назначение Белоусова главой МО станет тревожным знаком для Запада

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия послала Западу и Украине жесткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового главы министерства обороны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада", — подчеркнули в издании.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове
Вчера, 12:11
В публикации утверждают, что такой перестановкой Москва делает ставку на перевооружение и адаптацию экономики к длительному конфликту. Автор статьи добавил, что Кремль не собирается сворачивать с намеченного пути.
Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Белоусов оценил ситуацию с госпиталями для участников СВО
Вчера, 12:31
 
РоссияУкраинаГерманияАндрей БелоусовВладимир ПутинСергей ШойгуСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала