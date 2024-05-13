https://ria.ru/20240513/belousov-1945609876.html

"Тревожно": в Германии сделали важное заявление о Белоусове

"Тревожно": в Германии сделали важное заявление о Белоусове - РИА Новости, 13.05.2024

"Тревожно": в Германии сделали важное заявление о Белоусове

Россия послала Западу и Украине жесткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового главы министерства обороны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:10

2024-05-13T15:10

2024-05-13T15:10

россия

украина

германия

андрей белоусов

владимир путин

сергей шойгу

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россия послала Западу и Украине жесткий сигнал, предложив Андрея Белоусова в качестве нового главы министерства обороны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Назначение Андрея Белоусова является чрезвычайно тревожным событием как для Украины, так и для Запада", — подчеркнули в издании.В публикации утверждают, что такой перестановкой Москва делает ставку на перевооружение и адаптацию экономики к длительному конфликту. Автор статьи добавил, что Кремль не собирается сворачивать с намеченного пути.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945541490.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945547872.html

россия

украина

германия

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россия, украина, германия, андрей белоусов, владимир путин, сергей шойгу, совет федерации рф