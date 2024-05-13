https://ria.ru/20240513/belousov-1945541490.html

"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове

"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове - РИА Новости, 13.05.2024

"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове

Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России станет значимым событием, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:11

2024-05-13T12:11

2024-05-13T15:57

россия

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андрей белоусов

марк эспер

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России станет значимым событием, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN."Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг", — подчеркнул он.Эспер утверждает, что главный аргумент Москвы в смене министра обороны — движение к военной экономике.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.

https://ria.ru/20240513/belousov-1945488901.html

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