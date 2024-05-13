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"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове - РИА Новости, 13.05.2024
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12:11 13.05.2024 (обновлено: 15:57 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945541490.html
"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове
"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове - РИА Новости, 13.05.2024
"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове
Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России станет значимым событием, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:11
2024-05-13T15:57
россия
москва
андрей белоусов
марк эспер
владимир путин
министерство обороны сша
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России станет значимым событием, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN."Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг", — подчеркнул он.Эспер утверждает, что главный аргумент Москвы в смене министра обороны — движение к военной экономике.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945488901.html
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россия, москва, андрей белоусов, марк эспер, владимир путин, министерство обороны сша, совет федерации рф
Россия, Москва, Андрей Белоусов, Марк Эспер, Владимир Путин, Министерство обороны США, Совет Федерации РФ
"Это интересно". Экс-глава Пентагона высказался о Белоусове

Экс-глава Пентагона Эспер назвал назначение Белоусова интересным и важным шагом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России станет значимым событием, заявил бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN.
"Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг", — подчеркнул он.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Эспер утверждает, что главный аргумент Москвы в смене министра обороны — движение к военной экономике.
Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове
12 мая, 22:44
 
РоссияМоскваАндрей БелоусовМарк ЭсперВладимир ПутинМинистерство обороны СШАСовет Федерации РФ
 
 
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