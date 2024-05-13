https://ria.ru/20240513/belousov-1945535417.html

Белоусов прибыл в Совет Федерации

Белоусов прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024

Белоусов прибыл в Совет Федерации

Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на должность главы Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:59

2024-05-13T11:59

2024-05-13T12:34

политика

россия

совет федерации рф

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на должность главы Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, передаёт корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - на должность главы МЧС, Сергея Лаврова - главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина - директором СВР, Александра Бортникова - директором ФСБ, Виктора Золотова - директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева - директором ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.

https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

россия

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Прибытие Белоусова в Совет Федерации Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на должность главы Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, передаёт корреспондент РИА Новости. 2024-05-13T11:59 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), назначение нового состава правительства россии