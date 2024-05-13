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Белоусов прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
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11:59 13.05.2024 (обновлено: 12:34 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945535417.html
Белоусов прибыл в Совет Федерации
Белоусов прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Белоусов прибыл в Совет Федерации
Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на должность главы Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:59
2024-05-13T12:34
политика
россия
совет федерации рф
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на должность главы Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, передаёт корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - на должность главы МЧС, Сергея Лаврова - главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина - директором СВР, Александра Бортникова - директором ФСБ, Виктора Золотова - директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева - директором ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
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Прибытие Белоусова в Совет Федерации
Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на должность главы Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, передаёт корреспондент РИА Новости.
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4.7
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политика, россия, совет федерации рф, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Назначение нового состава правительства России
Белоусов прибыл в Совет Федерации

Белоусов прибыл в Совфед на консультации по кандидатам на посты министров

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Предложенный президентом РФ Владимиром Путиным кандидат на должность главы Минобороны России Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где проходят консультации по кандидатам на посты руководителей министерств силового блока, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщали в пресс-службе Совфеда, от Владимира Путина поступили кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно - на должность министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
Путин предложил переназначить Владимира Колокольцева на должность главы МВД, Александра Куренкова - на должность главы МЧС, Сергея Лаврова - главой МИД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Сергея Нарышкина - директором СВР, Александра Бортникова - директором ФСБ, Виктора Золотова - директором Росгвардии, Дмитрия Кочнева - директором ФСО и Александра Линца - на должность начальника Главного управления специальных программ президента.
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове
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ПолитикаРоссияСовет Федерации РФАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Назначение нового состава правительства России
 
 
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