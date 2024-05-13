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"Это реально": в Раде испугались назначения Белоусова - РИА Новости, 13.05.2024
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05:11 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/belousov-1945488901.html
"Это реально": в Раде испугались назначения Белоусова
"Это реально": в Раде испугались назначения Белоусова - РИА Новости, 13.05.2024
"Это реально": в Раде испугались назначения Белоусова
Назначение Андрея Белоусова министром обороны России "выглядит трагичным" для Украины, заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:11
2024-05-13T05:11
россия
украина
андрей белоусов
алексей кущ
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России "выглядит трагичным" для Украины, заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.Парламентарий прокомментировал публикацию в Facebook* украинского экономиста Алексея Куща, который назвал назначение Белоусова "плохой новостью" для Киева, предположив, что "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК". При этом Кущ заметил, что в украинском правительстве "находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма"."Алексей Кущ, спасибо за глубинный анализ. Это реально выглядит трагично", — написал Кучеренко.Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, андрей белоусов, алексей кущ, владимир путин, верховная рада украины
Россия, Украина, Андрей Белоусов, Алексей Кущ, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
"Это реально": в Раде испугались назначения Белоусова

Депутат Рады Кучеренко назвал назначение Белоусова трагичным для Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова министром обороны России "выглядит трагичным" для Украины, заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко.
Парламентарий прокомментировал публикацию в Facebook* украинского экономиста Алексея Куща, который назвал назначение Белоусова "плохой новостью" для Киева, предположив, что "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК". При этом Кущ заметил, что в украинском правительстве "находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма".
"Алексей Кущ, спасибо за глубинный анализ. Это реально выглядит трагично", — написал Кучеренко.
Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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РоссияУкраинаАндрей БелоусовАлексей КущВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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