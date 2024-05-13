Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова
Путин предложил на должность министра обороны вместо Шойгу Андрея Белоусова
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
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"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в сообщении.
Прежний министр обороны Сергей Шойгу назначен указом президента секретарем Совбеза России.
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Другие кандидатуры
Полный список кандидатур, представленных президентом в Совет Федерации, выглядит следующим образом:
- министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
- министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;
- министр иностранных дел — Сергей Лавров;
- министр юстиции — Константин Чуйченко;
- директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
- директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
- директор Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов;
- директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев;
- начальник Главного управления специальных программ президента — Александр Линец;
- председатель Счетной палаты — Борис Ковальчук.
Кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая.
Открытость для инноваций
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выдвижение кандидатуры Белоусова связано с тем, что ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.
Песков пояснил, что Путин предложил кандидатуру гражданского человека на должность министра обороны, поскольку "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества".
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"Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — сказал Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.
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Новое правительство
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.
Кроме того, премьер внес в Госдуму кандидатуры заместителей председателя правительства и ряда министров. В воскресенье комитеты нижней палаты парламента одобрили их. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.