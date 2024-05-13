https://ria.ru/20240513/belousov-1945478638.html

Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова

Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова - РИА Новости, 13.05.2024

Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T01:12

2024-05-13T01:12

2024-05-13T01:13

политика

россия

владимир путин

андрей белоусов

дмитрий песков

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в сообщении.Прежний министр обороны Сергей Шойгу назначен указом президента секретарем Совбеза России.Другие кандидатурыПолный список кандидатур, представленных президентом в Совет Федерации, выглядит следующим образом:Кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая.Открытость для инновацийКак пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выдвижение кандидатуры Белоусова связано с тем, что ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.Песков пояснил, что Путин предложил кандидатуру гражданского человека на должность министра обороны, поскольку "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества"."Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — сказал Песков.Пресс-секретарь напомнил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.Новое правительствоВладимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.Кроме того, премьер внес в Госдуму кандидатуры заместителей председателя правительства и ряда министров. В воскресенье комитеты нижней палаты парламента одобрили их. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

https://ria.ru/20240512/perestanovki-1945470677.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461840.html

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политика, россия, владимир путин, андрей белоусов, дмитрий песков, совет федерации рф, госдума рф