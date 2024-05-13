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Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова - РИА Новости, 13.05.2024
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01:12 13.05.2024 (обновлено: 01:13 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945478638.html
Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова
Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова - РИА Новости, 13.05.2024
Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T01:12
2024-05-13T01:13
политика
россия
владимир путин
андрей белоусов
дмитрий песков
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.&quot;В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович&quot;, — говорится в сообщении.Прежний министр обороны Сергей Шойгу назначен указом президента секретарем Совбеза России.Другие кандидатурыПолный список кандидатур, представленных президентом в Совет Федерации, выглядит следующим образом:Кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая.Открытость для инновацийКак пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выдвижение кандидатуры Белоусова связано с тем, что ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.Песков пояснил, что Путин предложил кандидатуру гражданского человека на должность министра обороны, поскольку "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества"."Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — сказал Песков.Пресс-секретарь напомнил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.Новое правительствоВладимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.Кроме того, премьер внес в Госдуму кандидатуры заместителей председателя правительства и ряда министров. В воскресенье комитеты нижней палаты парламента одобрили их. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
https://ria.ru/20240512/perestanovki-1945470677.html
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политика, россия, владимир путин, андрей белоусов, дмитрий песков, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Путин предложил на должность министра обороны Андрея Белоусова

Путин предложил на должность министра обороны вместо Шойгу Андрея Белоусова

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
«

"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в сообщении.

Прежний министр обороны Сергей Шойгу назначен указом президента секретарем Совбеза России.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
Вчера, 21:43

Другие кандидатуры

Полный список кандидатур, представленных президентом в Совет Федерации, выглядит следующим образом:
Кандидатов на посты руководителей силовых ведомств и МИД Совфед обсудит на дополнительном заседании 14 мая.
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Перестановки в руководстве Минобороны попали на первые полосы западных СМИ
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Открытость для инноваций

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выдвижение кандидатуры Белоусова связано с тем, что ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.
Песков пояснил, что Путин предложил кандидатуру гражданского человека на должность министра обороны, поскольку "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества".
«
"Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", — сказал Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Новое правительство

Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.
Кроме того, премьер внес в Госдуму кандидатуры заместителей председателя правительства и ряда министров. В воскресенье комитеты нижней палаты парламента одобрили их. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Вчера, 21:43
 
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