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Анкара не получала ответов о готовности возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 13.05.2024 (обновлено: 10:22 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/ankara-1945511325.html
Анкара не получала ответов о готовности возобновить переговоры по Украине
Анкара не получала ответов о готовности возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 13.05.2024
Анкара не получала ответов о готовности возобновить переговоры по Украине
Турция регулярно поднимает вопрос о необходимости возобновления стамбульских переговоров по Украине, но Анкара не получала ответов о готовности к ним, заявил... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:13
2024-05-13T10:22
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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Турция регулярно поднимает вопрос о необходимости возобновления стамбульских переговоров по Украине, но Анкара не получала ответов о готовности к ним, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех. "Постоянно поднимается с нашей стороны на самом высоком уровне. Господин президент (Тайип Эрдоган) внимательно следит за этим вопросом. Но пока нет какого-либо конкретного ответа от сторон (на предложение Турции)", - сказал собеседник агентства. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939272452.html
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в мире, россия, украина, киев, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
Анкара не получала ответов о готовности возобновить переговоры по Украине

Источник: Турция поднимает вопрос о необходимости переговоров по Украине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 13 мая – РИА Новости. Турция регулярно поднимает вопрос о необходимости возобновления стамбульских переговоров по Украине, но Анкара не получала ответов о готовности к ним, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Турция внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех.
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Источник заявил о влиянии стамбульского процесса на переговоры по Украине
11 апреля, 10:32
"Постоянно поднимается с нашей стороны на самом высоком уровне. Господин президент (Тайип Эрдоган) внимательно следит за этим вопросом. Но пока нет какого-либо конкретного ответа от сторон (на предложение Турции)", - сказал собеседник агентства.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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