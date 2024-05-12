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На Украине отреагировали на перестановки в Минобороны России
На Украине отреагировали на перестановки в Минобороны России - РИА Новости, 12.05.2024
На Украине отреагировали на перестановки в Минобороны России
Предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ - "плохие новости" для Украины, заявил украинский экономист Алексей Кущ, предположив, что "все... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T23:26
2024-05-12T23:26
2024-05-12T23:47
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Предложение о назначении Андрея Белоусова министром обороны РФ - "плохие новости" для Украины, заявил украинский экономист Алексей Кущ, предположив, что "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства". "Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно", - написал Кущ в социальной сети Facebook*. Совет Федерации ранее в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. По его мнению, теперь "все идет к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в РФ военного производства". Кущ считает, что Белоусов сыграл роль "в создании модели роста экономики РФ, глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, андрей белоусов, алексей кущ, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Украина, Андрей Белоусов, Алексей Кущ, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
На Украине отреагировали на перестановки в Минобороны России
В Киеве назвали назначение Белоусова плохими новостями для Украины