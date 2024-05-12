https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461840.html
Шойгу будет замом президента в комиссии по ВПК, заявил Кремль
Шойгу будет замом президента в комиссии по ВПК, заявил Кремль - РИА Новости, 12.05.2024
Шойгу будет замом президента в комиссии по ВПК, заявил Кремль
Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:43
2024-05-12T21:43
2024-05-12T22:36
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. Шойгу указом президента назначен секретарем Совета безопасности РФ."Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей шойгу, фс втс, дмитрий песков, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Сергей Шойгу, ФС ВТС, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Шойгу будет замом президента в комиссии по ВПК, заявил Кремль
Песков: Шойгу в должности секретаря Совбеза будет замом Путина в комиссии по ВПК