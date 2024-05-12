https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461840.html

Шойгу будет замом президента в комиссии по ВПК, заявил Кремль

Шойгу будет замом президента в комиссии по ВПК, заявил Кремль - РИА Новости, 12.05.2024

Шойгу будет замом президента в комиссии по ВПК, заявил Кремль

Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T21:43

2024-05-12T21:43

2024-05-12T22:36

политика

россия

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дмитрий песков

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владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сергей Шойгу в должности секретаря Совета безопасности РФ будет одновременно заместителем президента в комиссии по ВПК, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. Шойгу указом президента назначен секретарем Совета безопасности РФ."Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сергей шойгу, фс втс, дмитрий песков, совет федерации рф, владимир путин