https://ria.ru/20240512/belousov-1945457957.html

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны - РИА Новости, 13.05.2024

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-12T21:16

2024-05-12T21:16

2024-05-13T01:17

россия

владимир путин

андрей белоусов

сергей шойгу

совет федерации рф

госдума рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: <...> на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в заявлении.В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кандидатура Белоусова на пост министра обороны обусловлена тем, что это ведомство должно быть абсолютно открыто для инноваций, внедрения всех передовых идей и создания условий по экономической конкурентоспособности."Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", — подчеркнул он.Песков также уточнил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы государства в комиссии по ВПК. Кроме того, он будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента, Шойгу продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Что касается Патрушева, то о его новой должности Кремль сообщит позднее.Кроме того, Песков заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов продолжит свою работу на этом посту.Полный список кандидатур, представленных президентом в Совет Федерации, выглядит следующим образом:Как уточняется, члены Совета Федерации проведут консультации по этому вопросу на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ. Кроме того, премьер внес в Госдуму кандидатуры заместителей председателя правительства и ряда министров. В воскресенье комитеты нижней палаты парламента одобрили их. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.

https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351103.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945085752.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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россия, владимир путин, андрей белоусов, сергей шойгу, совет федерации рф, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф)