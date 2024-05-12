Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 12.05.2024 (обновлено: 01:17 13.05.2024)
https://ria.ru/20240512/belousov-1945457957.html
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны - РИА Новости, 13.05.2024
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны
Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-12T21:16
2024-05-13T01:17
россия
владимир путин
андрей белоусов
сергей шойгу
совет федерации рф
госдума рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_9a8773983179bb8ae3beb4737e6de0e4.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: &lt;...&gt; на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в заявлении.В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кандидатура Белоусова на пост министра обороны обусловлена тем, что это ведомство должно быть абсолютно открыто для инноваций, внедрения всех передовых идей и создания условий по экономической конкурентоспособности.&quot;Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента&quot;, — подчеркнул он.Песков также уточнил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы государства в комиссии по ВПК. Кроме того, он будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента, Шойгу продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Что касается Патрушева, то о его новой должности Кремль сообщит позднее.Кроме того, Песков заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов продолжит свою работу на этом посту.Полный список кандидатур, представленных президентом в Совет Федерации, выглядит следующим образом:Как уточняется, члены Совета Федерации проведут консультации по этому вопросу на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ. Кроме того, премьер внес в Госдуму кандидатуры заместителей председателя правительства и ряда министров. В воскресенье комитеты нижней палаты парламента одобрили их. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.
https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945351103.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945085752.html
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2331:1748_1920x0_80_0_0_c594cff09ece5805e0fc143bd33cfbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, андрей белоусов, сергей шойгу, совет федерации рф, госдума рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны

Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
«
"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: <...> на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в заявлении.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Володин прокомментировал предложенный состав правительства
Вчера, 10:31
В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кандидатура Белоусова на пост министра обороны обусловлена тем, что это ведомство должно быть абсолютно открыто для инноваций, внедрения всех передовых идей и создания условий по экономической конкурентоспособности.
«

"Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", — подчеркнул он.

Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. В 2008-2012 годах Белоусов стал директором департамента экономики и финансов правительства России. В 2012-2013 годах занял должность министра экономического развития.

24 июня 2013 года Белоусов стал помощником президента, 13 июня 2018 года его переназначили на этот пост.

21 января 2020 года Андрей Белоусов получил должность первого заместителя председателя правительства.

Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
Вчера, 21:43
Песков также уточнил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы государства в комиссии по ВПК. Кроме того, он будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента, Шойгу продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Что касается Патрушева, то о его новой должности Кремль сообщит позднее.
Кроме того, Песков заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов продолжит свою работу на этом посту.
Полный список кандидатур, представленных президентом в Совет Федерации, выглядит следующим образом:
Владимир Путин и Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Путин оценил работу правительства в сложных условиях
10 мая, 12:50
Как уточняется, члены Совета Федерации проведут консультации по этому вопросу на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.
Кроме того, премьер внес в Госдуму кандидатуры заместителей председателя правительства и ряда министров. В воскресенье комитеты нижней палаты парламента одобрили их. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
11 мая, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовСергей ШойгуСовет Федерации РФГосдума РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала