Путин предложил назначить Белоусова министром обороны
Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны, сообщается в Telegram-канале Совета Федерации.
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"В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: <...> на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — говорится в заявлении.
В свою очередь, занимавшего пост министра обороны Сергея Шойгу президент назначил секретарем Совета безопасности. Другим указом Путин освободил от этой должности Николая Патрушева.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, кандидатура Белоусова на пост министра обороны обусловлена тем, что это ведомство должно быть абсолютно открыто для инноваций, внедрения всех передовых идей и создания условий по экономической конкурентоспособности.
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"Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать с тем, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента", — подчеркнул он.
Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. В 2008-2012 годах Белоусов стал директором департамента экономики и финансов правительства России. В 2012-2013 годах занял должность министра экономического развития.
24 июня 2013 года Белоусов стал помощником президента, 13 июня 2018 года его переназначили на этот пост.
21 января 2020 года Андрей Белоусов получил должность первого заместителя председателя правительства.
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Песков также уточнил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза будет одновременно заместителем главы государства в комиссии по ВПК. Кроме того, он будет курировать деятельность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря президента, Шойгу продолжит работать в той сфере, которую знает изнутри. Что касается Патрушева, то о его новой должности Кремль сообщит позднее.
Кроме того, Песков заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов продолжит свою работу на этом посту.
Полный список кандидатур, представленных президентом в Совет Федерации, выглядит следующим образом:
- министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
- министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Александр Куренков;
- министр иностранных дел — Сергей Лавров;
- министр юстиции — Константин Чуйченко;
- директор Службы внешней разведки — Сергей Нарышкин;
- директор Федеральной службы безопасности — Александр Бортников;
- директор Федеральной службы войск национальной гвардии — Виктор Золотов;
- директор Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев;
- начальник Главного управления специальных программ президента — Александр Линец;
- председатель Счетной палаты — Борис Ковальчук.
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Как уточняется, члены Совета Федерации проведут консультации по этому вопросу на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер уже представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства ранее в субботу подписал соответствующий указ.
Кроме того, премьер внес в Госдуму кандидатуры заместителей председателя правительства и ряда министров. В воскресенье комитеты нижней палаты парламента одобрили их. Теперь парламентарии готовы к заседаниям, которые пройдут в понедельник и во вторник. На них будут рассматриваться вопросы об утверждении вице-премьеров и ряда министров. Соответствующие проекты постановлений внесли в Госдуму.
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