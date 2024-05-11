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В Петербурге задержали мужчину, осквернившего флаг - РИА Новости, 11.05.2024
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21:45 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/zaderzhannyy-1945302572.html
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего флаг
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего флаг - РИА Новости, 11.05.2024
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего флаг
Задержанный сотрудниками полиции за осквернение флага в Санкт-Петербурге подозревается в совершении еще нескольких подобных преступлений, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T21:45
2024-05-11T21:45
происшествия
санкт-петербург
россия
ленинградская область
ирина волк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Задержанный сотрудниками полиции за осквернение флага в Санкт-Петербурге подозревается в совершении еще нескольких подобных преступлений, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "В ходе дальнейшего расследования полицейские выяснили, что задержанный причастен к целой серии подобных преступлений", - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полицейские в Петербурге задержали 45-летнего местного жителя, осквернившего государственный флаг на проспекте Королева. Было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ". На видео, которое опубликовала Волк, видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцем и наносит из него какое-то вещество на флаг. В частности, 9 мая 2023 года от рук мужчины пострадал флаг на Долгоозерной улице, 19 декабря 2023 года на Комендантском проспекте подозреваемый залил краской билборд, а 9 мая этого года, накануне задержания, он облил краской Знамя Победы на проспекте Королева и Знамя Победы на Мартыновской улице. По всем этим фактам полицией Приморского района также возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению других эпизодов противоправной деятельности.
https://ria.ru/20240427/turisty-1942777077.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, ирина волк, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Ирина Волк, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего флаг

Задержанный за осквернение флага в Петербурге уже совершал подобные преступленич

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на улице
Автомобиль полиции на улице - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на улице . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Задержанный сотрудниками полиции за осквернение флага в Санкт-Петербурге подозревается в совершении еще нескольких подобных преступлений, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«
"В ходе дальнейшего расследования полицейские выяснили, что задержанный причастен к целой серии подобных преступлений", - говорится в сообщении.
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Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полицейские в Петербурге задержали 45-летнего местного жителя, осквернившего государственный флаг на проспекте Королева. Было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ". На видео, которое опубликовала Волк, видно, как мужчина подходит к Знамени Победы со шприцем и наносит из него какое-то вещество на флаг.
В частности, 9 мая 2023 года от рук мужчины пострадал флаг на Долгоозерной улице, 19 декабря 2023 года на Комендантском проспекте подозреваемый залил краской билборд, а 9 мая этого года, накануне задержания, он облил краской Знамя Победы на проспекте Королева и Знамя Победы на Мартыновской улице.
По всем этим фактам полицией Приморского района также возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению других эпизодов противоправной деятельности.
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