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В Москве завершили работы по высадке виолы - РИА Новости, 11.05.2024
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12:21 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/viola-1945224879.html
В Москве завершили работы по высадке виолы
В Москве завершили работы по высадке виолы - РИА Новости, 11.05.2024
В Москве завершили работы по высадке виолы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по высадке виолы, в общей сложности они высадили более 4,6 миллионов саженцев, сообщил журналистам... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T12:21
2024-05-11T12:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по высадке виолы, в общей сложности они высадили более 4,6 миллионов саженцев, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением стабильных положительных температур воздуха провели мероприятия по высадке виолы, которая традиционно появляется на клумбах первой, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. В общей сложности высадили более 4,6 миллионов саженцев, они украсили улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в настоящее время в городских теплицах продолжается подготовка цветочной рассады. "При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который прошел в апреле, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
https://ria.ru/20240511/piony-1945208463.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве завершили работы по высадке виолы

Заммэра Бирюков: в Москве высадили более 4,6 миллиона саженцев виолы

© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники городской службы высаживают виолу
Сотрудники городской службы высаживают виолу - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Сотрудники городской службы высаживают виолу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по высадке виолы, в общей сложности они высадили более 4,6 миллионов саженцев, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С установлением стабильных положительных температур воздуха провели мероприятия по высадке виолы, которая традиционно появляется на клумбах первой, так как способна выдержать заморозки до минус трех градусов. В общей сложности высадили более 4,6 миллионов саженцев, они украсили улицы, скверы, парки, площади, дворы, территории вдоль дорог и вылетных магистралей", - сказал Бирюков.
Первые пионы расцвели в Москве в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В московском "Аптекарском огороде" расцвели первые пионы
Вчера, 09:35
Заммэра подчеркнул, что в настоящее время в городских теплицах продолжается подготовка цветочной рассады.
"При выращивании растений применяются современные технологии: автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, капельный полив. Это позволяет создать особый микроклимат, вырастить сильные и здоровые растения. Дополнительно рассаду специально закаляют, чтобы растения чувствовали себя комфортно при разных погодных условиях. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках месячника по благоустройству, который прошел в апреле, столичные цветники подготовили к новому сезону, их очистили от мусора и древесной щепы, прорыхлили землю и внесли удобрения.
Весна в Москве и Петербурге. Где в двух столицах увидеть цветущие сады
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

Сакура в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну в середине мая здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну в середине мая здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

Девушки в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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4 из 13
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

Девушка с телефоном у цветущего куста сирени в Москве

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

Девушки фотографируются возле сирени в Сиреневом саду в Москве

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

В Москве зацвели деревья и распустились цветы

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

Цветение тюльпанов в Парке Горького в Москве

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанк

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

Сад чудес в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

Вид на Екатерининский дворец в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

Цветочные клумбы в Собственном садике на XV Международном фестивале цветочного и ландшафтного искусства Императорский букет в аллеях парка Музея-заповедника Павловск

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 13

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну в середине мая здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 13

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
8 из 13

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
9 из 13

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 13

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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