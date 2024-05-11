Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих
РПЦ: раскольники захватили храм под Черновцами на Пасхальной неделе
© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского патриархатаНиколаевский храм в селе Виженка Черновицкой области
Николаевский храм в селе Виженка Черновицкой области. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины на Пасхальной неделе захватили храм в Черновицкой области и избили верующих в другом, написано на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"Восьмого мая 2024 года в селе Виженка Черновицкой области Украины рейдеры, относящиеся к раскольнической структуре "ПЦУ" провели силовой захват старинного Николаевского храма Украинской православной церкви, который является памятником архитектуры местного значения", - говорится в сообщении.
В это же время, по информации отдела, раскольники попытались захватить находящийся неподалеку храм Рождества Богородицы селе Черногузы, где были избиты прихожане канонической Украинской православной церкви и взломаны храмовые двери.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".