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Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих - РИА Новости, 11.05.2024
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Религия
 
15:21 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945250221.html
Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих
Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих - РИА Новости, 11.05.2024
Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих
Раскольники из Православной церкви Украины на Пасхальной неделе захватили храм в Черновицкой области и избили верующих в другом, написано на сайте отдела... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T15:21
2024-05-11T15:21
религия
украина
черновицкая область
россия
украинская православная церковь
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины на Пасхальной неделе захватили храм в Черновицкой области и избили верующих в другом, написано на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Восьмого мая 2024 года в селе Виженка Черновицкой области Украины рейдеры, относящиеся к раскольнической структуре "ПЦУ" провели силовой захват старинного Николаевского храма Украинской православной церкви, который является памятником архитектуры местного значения", - говорится в сообщении. В это же время, по информации отдела, раскольники попытались захватить находящийся неподалеку храм Рождества Богородицы селе Черногузы, где были избиты прихожане канонической Украинской православной церкви и взломаны храмовые двери. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240111/upts-1920633210.html
https://ria.ru/20240111/upts-1920633210.html
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украина, черновицкая область, россия, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Черновицкая область, Россия, Украинская православная церковь, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих

РПЦ: раскольники захватили храм под Черновцами на Пасхальной неделе

© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского патриархатаНиколаевский храм в селе Виженка Черновицкой области
Николаевский храм в селе Виженка Черновицкой области - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского патриархата
Николаевский храм в селе Виженка Черновицкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины на Пасхальной неделе захватили храм в Черновицкой области и избили верующих в другом, написано на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"Восьмого мая 2024 года в селе Виженка Черновицкой области Украины рейдеры, относящиеся к раскольнической структуре "ПЦУ" провели силовой захват старинного Николаевского храма Украинской православной церкви, который является памятником архитектуры местного значения", - говорится в сообщении.
Сторонники ПЦУ устроили провокацию - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
11 января, 00:05
В это же время, по информации отдела, раскольники попытались захватить находящийся неподалеку храм Рождества Богородицы селе Черногузы, где были избиты прихожане канонической Украинской православной церкви и взломаны храмовые двери.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сторонники ПЦУ устроили провокацию - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Волынской области раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
11 января, 00:05
 
РелигияУкраинаЧерновицкая областьРоссияУкраинская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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