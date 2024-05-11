https://ria.ru/20240511/ukraina-1945250221.html

Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих

Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих - РИА Новости, 11.05.2024

Раскольники ПЦУ захватили храм в Черновицкой области и избили верующих

Раскольники из Православной церкви Украины на Пасхальной неделе захватили храм в Черновицкой области и избили верующих в другом, написано на сайте отдела... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T15:21

2024-05-11T15:21

2024-05-11T15:21

религия

украина

черновицкая область

россия

украинская православная церковь

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

ситуация вокруг упц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945249121_0:6:721:411_1920x0_80_0_0_68a726c5853d0be66ce9abb82e885b2c.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Раскольники из Православной церкви Украины на Пасхальной неделе захватили храм в Черновицкой области и избили верующих в другом, написано на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. "Восьмого мая 2024 года в селе Виженка Черновицкой области Украины рейдеры, относящиеся к раскольнической структуре "ПЦУ" провели силовой захват старинного Николаевского храма Украинской православной церкви, который является памятником архитектуры местного значения", - говорится в сообщении. В это же время, по информации отдела, раскольники попытались захватить находящийся неподалеку храм Рождества Богородицы селе Черногузы, где были избиты прихожане канонической Украинской православной церкви и взломаны храмовые двери. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240111/upts-1920633210.html

https://ria.ru/20240111/upts-1920633210.html

украина

черновицкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, черновицкая область, россия, украинская православная церковь, отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, ситуация вокруг упц, религия