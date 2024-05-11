На станции в Ростовской области восстановили движение поездов
В Ростовской области возобновили движение поездов после схода вагонов
Железнодорожная платформа. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Открыто движение поездов по одному пути на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале.
"Движение поездов на станции "Куберле", где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам, в ремонтных работах задействованы 2 восстановительных поезда и 160 железнодорожников.
В субботу ночью на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области произошел сход шести вагонов-цистерн грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась одна из цистерн с топливом. Возникший пожар был локализован на площади 200 квадратных метра, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале.
В свою очередь пресс-служба СКЖД сообщала в своем в Telegram-канале, что в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" были задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск - Волгоград, N358 Имеретинский Курорт - Уфа, N113 Санкт-Петербург - Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. Помимо этого были сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.
В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда по маршрутам: №455 Челябинск – Новороссийск; №368 Кисловодск – Киров; №358 Имеретинский Курорт– Уфа; №113 Санкт-Петербург – Адлер; №98 Кисловодск – Тында; №14 Имеретинский Курорт– Саратов; №368 Кисловодск – Киров; №354 Имеретинский Курорт – Пермь; №201 Анапа – Красноярск, уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.