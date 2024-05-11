Рейтинг@Mail.ru
На станции в Ростовской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 11.05.2024
https://ria.ru/20240511/poezda-1945245983.html
На станции в Ростовской области восстановили движение поездов
На станции в Ростовской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.05.2024
На станции в Ростовской области восстановили движение поездов
Открыто движение поездов по одному пути на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:52
2024-05-11T14:52
происшествия
кисловодск
орловский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861293505_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_c64a2c8b94bd6039db84554beda98fba.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Открыто движение поездов по одному пути на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. "Движение поездов на станции "Куберле", где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам, в ремонтных работах задействованы 2 восстановительных поезда и 160 железнодорожников. В субботу ночью на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области произошел сход шести вагонов-цистерн грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась одна из цистерн с топливом. Возникший пожар был локализован на площади 200 квадратных метра, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале. В свою очередь пресс-служба СКЖД сообщала в своем в Telegram-канале, что в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" были задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск - Волгоград, N358 Имеретинский Курорт - Уфа, N113 Санкт-Петербург - Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. Помимо этого были сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники. В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда по маршрутам: №455 Челябинск – Новороссийск; №368 Кисловодск – Киров; №358 Имеретинский Курорт– Уфа; №113 Санкт-Петербург – Адлер; №98 Кисловодск – Тында; №14 Имеретинский Курорт– Саратов; №368 Кисловодск – Киров; №354 Имеретинский Курорт – Пермь; №201 Анапа – Красноярск, уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.
https://ria.ru/20240511/vagony-1945224287.html
https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html
кисловодск
орловский район
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861293505_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dead99e0eda88bcdd094c5090d01ea87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кисловодск, орловский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кисловодск, Орловский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На станции в Ростовской области восстановили движение поездов

В Ростовской области возобновили движение поездов после схода вагонов

© РИА Новости / Александр КряжевЖелезнодорожная платформа
Железнодорожная платформа - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Железнодорожная платформа. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Открыто движение поездов по одному пути на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале.
"Движение поездов на станции "Куберле", где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам, в ремонтных работах задействованы 2 восстановительных поезда и 160 железнодорожников.
Сход вагонов поезда на станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги
В Ростовской области начали проверку после схода вагонов с рельсов
Вчера, 12:18
В субботу ночью на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области произошел сход шести вагонов-цистерн грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась одна из цистерн с топливом. Возникший пожар был локализован на площади 200 квадратных метра, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале.
В свою очередь пресс-служба СКЖД сообщала в своем в Telegram-канале, что в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" были задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск - Волгоград, N358 Имеретинский Курорт - Уфа, N113 Санкт-Петербург - Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. Помимо этого были сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники.
В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда по маршрутам: №455 Челябинск – Новороссийск; №368 КисловодскКиров; №358 Имеретинский Курорт– Уфа; №113 Санкт-Петербург – Адлер; №98 Кисловодск – Тында; №14 Имеретинский Курорт– Саратов; №368 Кисловодск – Киров; №354 Имеретинский Курорт – Пермь; №201 АнапаКрасноярск, уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.
На участке железнодорожного пути, расположенного между станциями Жайма и Мана Красноярской железной дороги, произошел сход трех вагонов грузового поезда
В СК назвали возможную причину схода вагонов в Красноярском крае
2 апреля, 05:25
 
ПроисшествияКисловодскОрловский районРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала