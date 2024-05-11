https://ria.ru/20240511/poezda-1945245983.html

На станции в Ростовской области восстановили движение поездов

На станции в Ростовской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 11.05.2024

На станции в Ростовской области восстановили движение поездов

Открыто движение поездов по одному пути на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:52

2024-05-11T14:52

2024-05-11T14:52

происшествия

кисловодск

орловский район

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая - РИА Новости. Открыто движение поездов по одному пути на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области, где ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. "Движение поездов на станции "Куберле", где сегодня ночью произошел сход нескольких вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути. Движение организовано в реверсивном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержанные пассажирские поезда отправлены по маршрутам, в ремонтных работах задействованы 2 восстановительных поезда и 160 железнодорожников. В субботу ночью на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области произошел сход шести вагонов-цистерн грузового поезда с рельсов, в результате чего загорелась одна из цистерн с топливом. Возникший пожар был локализован на площади 200 квадратных метра, пострадавших в результате ЧП нет, уточняло региональное МЧС в Telegram-канале. В свою очередь пресс-служба СКЖД сообщала в своем в Telegram-канале, что в связи с восстановительными работами на железнодорожной станции "Куберле" были задержаны пассажирские поезда N455 Челябинск - Волгоград, N358 Имеретинский Курорт - Уфа, N113 Санкт-Петербург - Адлер, N98 Кисловодск -Тында, N14 Имеретинский Курорт - Саратов до 5 часов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской ЖД в своем в Telegram-канале. Помимо этого были сокращены маршруты следования пригородным поездам на участке Ростов - Волгодонская - Зимовники. В настоящее время следуют с опозданием пассажирские поезда по маршрутам: №455 Челябинск – Новороссийск; №368 Кисловодск – Киров; №358 Имеретинский Курорт– Уфа; №113 Санкт-Петербург – Адлер; №98 Кисловодск – Тында; №14 Имеретинский Курорт– Саратов; №368 Кисловодск – Киров; №354 Имеретинский Курорт – Пермь; №201 Анапа – Красноярск, уточнили в пресс-службе Северо-Кавказской ЖД.

https://ria.ru/20240511/vagony-1945224287.html

https://ria.ru/20240402/poezd-1937234893.html

кисловодск

орловский район

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кисловодск, орловский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)